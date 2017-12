München (dpa/tmn) - In den bayerischen Alpen werden an diesem Wochenende angesichts von reichlich Neuschnee weitere Skigebiete öffnen. Auch in den deutschen Mittelgebirgen herrschen gute Pistenbedingungen, meldet der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS). Viele Loipen seien gespurt.

In Österreich sind vor allem Tirol und das Salzburger Land schon voll in die Skisaison gestartet. Auf den Hängen liegt reichlich Schnee. Auch in der Schweiz und in Frankreich finden Wintersportler gute Bedingungen. In Südtirol gebe es eine «solide Schneedecke», Abfahrten sind gut möglich.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Zugspitze 0/195/- Reit im Winkl 24/110/70 Winklmoos-Steinplatte 24/110/20 Fellhorn-Kanzelwand 20/80/10 Nebelhornbahn Oberstdorf 35/80/0 Feldberg/Schwarzwald 30/-/42,7 Skiliftkarussell Winterberg 40/40/-

Schneehöhen in Österreich:

Ramsau/Dachstein - Ski amade 20/40/142 Kitzsteinhorn Kaprun 0/280/- Saalbach Hinterglemm Leogang 60/125/9,5 Kitzbühel - Kirchberg 40/71/19,3 Planai - Schladming 50/100/- Stubaier Gletscher/Stubaital 40/240/2 Ischgl 30/80/34,8 Tux - Finkenberg 50/170/14 Obergurgl - Hochgurgl 130/190/11 Sölden 69/184/- Stuben am Arlberg 85/145/- Kaunertaler Gletscher 263/280/- Silvretta Montafon 35/120/-

Schneehöhen in der Schweiz:

Adelboden-Lenk 24/100/7 Zermatt 20/100/0 Flims Laas 45/185/4 Davos Klosters 34/121/40 4 Vallées 70/120/5

Schneehöhen in Italien:

Alta Badia 30/90/5 Ortler Skiarena 30/90/5 Kronplatz 15/50/4

Schneehöhen in Frankreich: