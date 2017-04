München (dpa/tmn) - Kurz vor Ostern ist das Skifahren in Deutschland kaum noch möglich. Nur die Zugspitze bietet noch viel Schnee und sehr gute Pistenbedingungen, teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte mit.

Viele Seilbahnen fahren in den Osterferien aber trotzdem, um Besuchern ein Sonnenbad in den Bergen zu ermöglichen. Auch in Österreich sorgen die Frühlingstemperaturen dafür, dass weitere Skigebiete ihren Betrieb herunterfahren. Gute Bedingungen für Skifahrer gibt es aber noch in Tirol und besonders in der Steiermark.

In der Schweiz ist der Frühling ebenfalls angekommen, die besten Schneeverhältnisse finden sich noch im Wallis und in Graubünden.

Die französischen Skigebiete liegen dagegen weiterhin unter einen dicken Schneedecke und bieten durchweg gute Pistenverhältnisse.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Zugspitze 0/315/- Reit im Winkl -/40/- Winklmoos-Steinplatte -/40/- Fellhorn-Kanzelwand 10/80/0 Nebelhornbahn Oberstdorf -/50/0

Schneehöhen in Österreich:

Kitzsteinhorn Kaprun 0/205/1 Saalbach Hinterglemm Leogang 20/40/- Kitzbühel - Kirchberg 53/77/- Planai - Schladming 30/80/- Stubaier Gletscher / Stubaital 10/200/- Ischgl 0/90/6 Tux - Finkenberg 135/210/- Obergurgl - Hochgurgl 20/101/- Sölden 94/280/- Stuben am Arlberg 55/180/- Serfaus - Fiss - Ladis -/90/2 Silvretta Montafon 0/120/-

Schneehöhen in der Schweiz:

Adelboden-Lenk 0/70/6 Zermatt 0/190/0 Arosa Lenzerheide 2/60/0 Davos Klosters 0/148/11 4 Vallées 5/205/27

Schneehöhen in Italien:

Gröden 10/20/0 Kronplatz 10/58/0

Schneehöhen in Frankreich: