München (dpa/tmn) - Skifahrer finden bereits in zahlreichen Gebieten sehr gute Pistenverhältnisse. So liegt laut dem Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) zum Beispiel in den Bayerischen und Allgäuer Alpen viel Schnee.

Dank weiterem Pulverschnee in den kommenden Tagen werden voraussichtlich weitere Skigebiete öffnen. Das gilt auch für Österreich. Der VDS spricht von «sehr guten Pistenverhältnissen» und einer «guten Auswahl an Destinationen». In Italien, Frankreich und der Schweiz öffnen ebenfalls immer mehr Skigebiete.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Zugspitze 0/180/- Reit im Winkl 31/80/20 Winklmoos-Steinplatte 31/80/5 Fellhorn-Kanzelwand keine Angaben Nebelhornbahn Oberstdorf keine Angaben Feldberg/Schwarzwald 30/85/13 Skiliftkarussell Winterberg keine Angaben

Schneehöhen in Österreich:

Dachstein Gletscher keine Angaben Kitzsteinhorn Kaprun 0/230/1 Saalbach Hinterglemm Leogang 70/90/- Kitzbühel - Kirchberg 40/71/- Planai - Schladming 40/100/- Stubaier Gletscher/Stubaital 40/210/2 Ischgl 20/60/25 Tux - Finkenberg 50/145/14 Obergurgl - Hochgurgl 130/188/11 Sölden 57/185/- Stuben am Arlberg 75/125/- Kaunertaler Gletscher 223/240/- Silvretta Montafon 20/110/-

Schneehöhen in der Schweiz:

Adelboden-Lenk 20/80/10 Zermatt 5/66/0 Flims Laas 20/125/0 Davos Klosters 26/86/109 4 Vallées 0/65/3

Schneehöhen in Italien:

Alta Badia 30/60/8 Sulden/Ortler 15/50/0 Kronplatz 15/50/0

Schneehöhen in Frankreich: