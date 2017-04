Attraktion in Nürnberg

Nürnberg (dpa/tmn) - Eine beliebte Touristenattraktion in Nürnberg ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder in Betrieb: Der «Schöne Brunnen» am Hauptmarkt sprudelt wieder.

Der «Schöne Brunnen» wurde in den vergangenen Jahren restauriert. Die Ursprünge des Brunnens gehen auf das 14. Jahrhundert zurück und sind mit dem Wirken von Kaiser Karl IV. in Nürnberg eng verbunden.

Wegen seiner beiden in das Brunnengitter eingearbeiteten «Wunschringe» steuern viele Touristen den Brunnen an. Denn wer einen der Ringe dreht, dem werden nach dem Volksmund drei Wünsche erfüllt. Wer drei Mal dreht, wird mit reichem Kindersegen belohnt.