München (dpa/tmn) - Die ersten Skigebiete in den Alpen sind in die Saison gestartet. An der Zugspitze etwa finden Wintersportler schon sehr gute Pistenbedingungen vor, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilt.

In einigen Mittelgebirgen sind schon die ersten Loipen gespurt, beispielsweise am Feldberg im Schwarzwald, wo für Langläufer 31 Kilometer Strecken präpariert sind.

In Österreich haben einige Skigebiete schon geöffnet, besonders in Tirol. Die Silvretta Arena im Party-Ort Ischgl meldet beispielsweise 35 geöffnete Anlagen. Vielerorts sind die Pistenbedingungen sehr gut.

In der Schweiz haben einzelne Gebiete schon teilweise ihre Anlagen in Betrieb, die größte Auswahl gibt es dem VDS zufolge im Kanton Wallis. Frankreichs große Wintersportgebiete sind noch dicht. In Italien sind auf den Bergen Südtirols schon einige Pisten befahrbar.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Zugspitze 0/180/- Reit im Winkl 36/50/5 Winklmoos-Steinplatte 36/55/5 Fellhorn-Kanzelwand keine Angaben Nebelhornbahn Oberstdorf keine Angaben Feldberg / Schwarzwald -/50/31 Skiliftkarussell Winterberg 0/0/0

Schneehöhen in Österreich:

Dachstein Gletscher -/280/3 Kitzsteinhorn Kaprun 0/210/1 Saalbach Hinterglemm Leogang keine Angaben Kitzbühel - Kirchberg 40/70/- Planai - Schladming -/70/- Stubaier Gletscher / Stubaital 40/210/2 Ischgl 20/60/- Tux - Finkenberg keine Angaben Obergurgl - Hochgurgl 100/181/11 Sölden 53/185/- Stuben am Arlberg keine Angaben Kaunertaler Gletscher 213/230/- Silvretta Montafon 15/110/-

Schneehöhen in der Schweiz:

Adelboden-Lenk -/60/0 Zermatt 5/60/3 Flims Laas 5/110/0 Davos Klosters 14/78/- 4 Vallées 30/30/3

Schneehöhen in Italien:

Alta Badia 15/50/0 Sulden / Ortler 15/50/0 Kronplatz 10/40/5

Schneehöhen in Frankreich: