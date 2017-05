Madrid (dpa/tmn) - Die Langstreckenflüge von Air Europa ab Madrid können Flugreisende jetzt über die Webseite von Ryanair buchen. In einem zweiten Schritt wird die Zusammenarbeit im Laufe des Jahres auch das Durchchecken von Aufgabegepäck beinhalten, wie Ryanair mitteilte.

Der irische Billigflieger wird damit zum Zubringer für internationale Verbindungen der spanischen Air Europa nach Nord-, Mittel und Südamerika. Um eine klassische Codeshare-Vereinbarung, bei der die gleichen Flüge von zwei Fluggesellschaften mit zwei Flugnummern angeboten werden, handele es sich aber nicht.

Ryanair ist nach eigenen Angaben bereits mit weiteren Airlines wegen möglicher Partnerschaften im Gespräch. Der Billigflieger bietet bislang hauptsächlich günstige Punkt-zu-Punkt-Flüge in Europa an. Das Zubringer-Modell ist für die Iren noch neu. Erst seit kurzem bietet Ryanair außerdem Anschlussflüge in Europa an. Ab Rom-Fiumicino stehen zunächst zehn Ziele im Flugplan, darunter Catania, Comiso und Malta. Dabei wird das Gepäck direkt zum finalen Ziel befördert.