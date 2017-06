Stuttgart/München (dpa/tmn) - Rund um Fronleichnam herrscht mehr Verkehr auf den Autobahnen. Denn Fronleichnam ist ein Donnerstag (15. Juni). Somit werden sich viele am Freitag freinehmen und das verlängerte Wochenende für einen Ausflug nutzen.

Fronleichnam ist ein Feiertag unter anderem in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Den Feiertag und den Brückentag am Freitag dürften viele Menschen für ein verlängertes Wochenende nutzen.

Bereits vom Mittwochnachmittag an dürften sich viele Autofahrer in Bewegung setzen und für volle Autobahnen sorgen, erwarten der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC. Außerdem enden in Baden-Württemberg und in Bayern die Pfingstferien.

Mit hoher Staugefahr zu rechnen ist nach Angaben der Autoclubs vor allem im Südwesten Deutschlands, aber auch um Ballungsräume wie Rhein-Ruhr, Rhein-Main und München. Viel Geduld müssen Autofahrer außerdem auf den Routen von und zu den Küsten mitbringen. Der Rückreiseverkehr dürfte am Samstag und Sonntagnachmittag am stärksten sein. Staugefahr herrscht vor allem auf den folgenden Strecken:

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck; beide Richtungen A 1/ A 3 / A4 Kölner Ring A 2 Dortmund - Hannover - Berlin A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt/Main - Köln - Arnheim; beide Richtungen A 4 Aachen - Köln; beide Richtungen A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt/Main - Hattenbacher Dreieck, beide Richtungen A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg; beide Richtungen A 7 Hamburg - Flensburg; beide Richtungen; Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg; beide Richtungen A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe, beide Richtungen A 9 Berlin - Nürnberg - München, beide Richtungen A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen A 81 Singen - Stuttgart A 93 Rosenheim - Kiefersfelden; beide Richtungen A 96 Lindau - München; beide Richtungen A 99 Umfahrung München

Auch in Österreich ist Fronleichnam ein Feiertag - das sorgt vom Mittwoch an für ein ähnliches Verkehrsaufkommen wie in Deutschland. Für den Samstag und den Sonntagnachmittag rechnet der ACE vor allem auf den Durchgangsstrecken in Richtung Norden mit starkem Verkehr. Der Freitag werde eher ruhiger verlaufen.

In der Schweiz starten mit dem Feiertag einige Kantone bereits in die Sommerferien. Vor allem am Mittwochabend und Donnerstagvormittag dürfte sich der Verkehr vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden drängen. Der Rückreiseverkehr läuft den Einschätzungen zufolge hauptsächlich am Samstag und am Sonntagnachmittag.