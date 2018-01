Hamburg (dpa/tmn) - Warmes Meerwasser finden Urlauber kurz nach dem Jahreswechsel zum Beispiel am Roten Meer in Ägypten. Dort werden laut dem Deutschen Wetterdienst 24 Grad gemessen.

Wer weiter in die Ferne fliegt, kann sich über noch höhere Temperaturen freuen. In Thailand und auf den Malediven beispielsweise kommt das Meer auf 28 Grad. In Mexiko sind es 27 Grad, in der Dominikanischen Republik 26 Grad. Das Mittelmeer ist winterlich kühl: In Antalya etwa hat es nur 19 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 12-14 Algarve-Küste 17 Azoren 17-19 Kanarische Inseln 19-21 Französische Mittelmeerküste 12-14 Östliches Mittelmeer 14-20 Westliches Mittelmeer 12-17 Adria 11-15 Schwarzes Meer 8-12 Madeira 19 Ägäis 13-18 Zypern 19 Antalya 19 Korfu 15 Tunis 16 Mallorca 15-16 Valencia 14 Biarritz 13 Rimini 11 Las Palmas 20