Hamburg (dpa/tmn) - Angenehme Badetemperaturen bei relativ geringer Flugzeit bieten sich Urlaubern derzeit in Ägypten. Das Rote Meer kommt dort auf 24 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Auf den Kanaren hat das Meer dagegen nur 18 bis 20 Grad.

Wer es noch wärmer mag als in Hurghada oder Marsa Alam, kann zum Beispiel in die Karibik oder nach Asien fliegen. In Mexiko und der Dominikanischen Republik kommt das Wasser auf 26 Grad. Auf den Malediven und Sri Lanka sind es 29, auf den Philippinen 30 und in Thailand 31 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 9-13 Algarve-Küste 15 Azoren 16 Kanarische Inseln 18-20 Französische Mittelmeerküste 12-14 Östliches Mittelmeer 16-19 Westliches Mittelmeer 13-16 Adria 11-15 Schwarzes Meer 5-12 Madeira 18 Ägäis 13-16 Zypern 18 Antalya 18 Korfu 15 Tunis 15 Mallorca 13 Valencia 14 Biarritz 13 Rimini 15 Las Palmas 19