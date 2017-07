Südpfalz feiert Richard Löwenherz

Um das Leben und Wirken von Englands König Richard I. drehen sich in der Südpfalz mehrere Ausstellungen und Events. Die Landesausstellung «Richard Löwenherz: König-Ritter-Gefangener» im Historischen Museum der Pfalz in Speyer widmet sich den Mythen und Legenden rund um den englischen Herrscher. Sie geht vom 17. September 2017 bis 15. April 2018, so die Tourismusvertretung der Südlichen Weinstraße. Mehrere Veranstaltungen zu Richard I. gibt es im Sommer und Herbst auch auf der Burg Trifels im Pfälzerwald.

Herbstfest im ländlichen Schweden

Delikatessen, Handwerk und einen Einblick ins ländliche Schweden bietet das Herbstfestival Östgötadagarna am ersten Wochenende im September. Dann öffnen 120 Bauern, Künstler, Höfe und Läden ihre Türen für Besucher, wie Visit Sweden mitteilt. Touristen sind eingeladen, die Region Östergötland kennenzulernen. Ausgangspunkt ist Norrköping, etwa zwei Autostunden von Stockholm entfernt.

Berg-Filmfest in St. Anton am Arlberg

Sie wagen sich in schwindelerregende Höhen: Kletterer und Bergsteiger. Auf dem Filmfest «Berge, Menschen, Abenteuer» in St. Anton am Arlberg können Besucher den Profis dabei zusehen. Vom 23. bis 26. August werden 23 Beiträge gezeigt, darunter das Regiedebüt von Reinhold Messner «Still Alive», informiert die Vertretung der Gemeinde am Fuß des Arlbergs. Programm und Tickets gibt es online.