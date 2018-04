Berlin (dpa/tmn) - Urlauber tauschen ihre letzten Dollar oder Pfund auf einer Auslandsreise am besten noch im Ausland zurück. Denn viele Banken in Deutschland bieten den Rücktausch von Fremdwährung in Euro nicht mehr an, wie Thomas Schlüter vom Bundesverband deutscher Banken erklärt.

«Der Service wird nicht mehr so oft nachgefragt, weil immer mehr bargeldlos bezahlt wird.» Münzen würden grundsätzlich nicht mehr angenommen. Auch bei Scheinen könne es schwierig werden - vor allem wenn es sich um eine eher exotische Währung handelt.

Wer umgerechnet nur noch ein paar Euro in der Tasche hat, sollte diese noch am Flughafen vor dem Rückflug ausgeben, rät Schlüter. Größere Summen in einer fremden Währung kann der Besitzer auch für eine mögliche nächste Reise aufheben. «Es kann aber sein, dass die Banknoten dann nicht mehr gültig sind», sagt der Experte. Denn oft werden sie irgendwann ausgetauscht und durch neue ersetzt.