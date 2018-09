Auch traditionsreiche Hotels wie der über 500 Jahre alte «Gasthof Schütte» in Oberkirchen wandeln sich. Jüngst wurden dort mehrere Zimmer umgestaltet - reduziert und klar. «Durch Eichenböden unverwechselbar regional, eben typisch für uns», sagt Karl Anton Schütte, der den Gasthof in der 19. Generation führt.

Liebesgrün steht beispielhaft für einen Trend im Sauerland - der Hinwendung zu den Stärken der Region. Nach der Leitlinie: nicht beliebig sein, sondern den Urlaubern Heimat auf Zeit vermitteln. Mithin das so angesagte dänische Hygge, also die Gemütlichkeit, aufs Sauerland zu übertragen.

«Heimatglück» nennen die Geschwister Julia Seemer (33) und Alexandra Weißenfels-Seemer (35) ihren Landgasthof im Dorf Wenholthausen. Nach Jahren beruflicher Wanderschaft im In- und Ausland übernahmen die Schwestern den Familienbetrieb. Für sie ist der Name mehr als nur ein Wort - ihr persönliches Glück, in die Heimat zurückzukehren und dies ihren Gästen zu vermitteln. «Unser Gasthof besteht schon seit 1536, bei uns wurde im Dezember 1929 der Sauerländer Schützenbund gegründet», so Julia Seemer.

350 Schützenvereine gibt es im Sauerland - das lesen die Gäste von «Hotel Nieder» in Bestwig-Ostwig auf dem Weg zu ihren Hotelzimmern auf einem Holzbrett. «Gemeinsam mit der Innenarchitektin Michaela Voss sind wir schnell darauf gekommen: Wir präsentieren unsere Region», so Hotelier Josef Nieder. Heimisches Holz und Schiefer prägen den Wellnessbereich, auf dem Frühstücksbüffet stehen Honig und Wurstwaren vom Imker und Metzger nebenan, würziges Bier und hochprozentige Edelbrände stammen ohnehin von hier.

Grünkohl mit Mettwurst, dicke Bohnen mit Speck, Rinderrouladen und Wildschweinrücken - althergebrachte Rezepte stehen auf der Speisenkarte im «Gasthof Zu den Linden» in Oberhundem. Das Motto: Tradition trifft Gegenwart. «Essen wie bei der Oma schätzen auch unsere jüngeren Gäste», sagt Gastgeberin Aferdita Greitemann (38).

Die wandern durch die dichten Wälder und legen abends ihr müdes Haupt in den beiden Baumhäusern zur Ruhe. «Emma» und «Eliza» hat Greitemann die wohligen Holzhäuser benannt - es sind die Vornamen ihrer Töchter.