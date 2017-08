Ludwiggalerie Schloss Oberhausen zeigt Guillermo Mordillo

Guillermo Mordillo ist ein argentinischer Künstler, der mit viel Humor die kleinen Besonderheiten der Menschen herausstellt. Merkmal seiner Figuren ist die große Knollnase. Die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen zeigt vom 24. September bis 7. Januar 2018 besondere Werke des Zeichners. Titel der Schau: «The Very Optimistic Pessimist» (der sehr optimistische Pessimist). Es sei die erste Retrospektive des Künstlers in einem deutschen Museum seit 25 Jahren, teilt Tourismus NRW mit. Mordillo ist international renommiert und erhielt zahlreiche Preise. Informationen gibt es hier: Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, Tel.: 0208/41 24 928, E-Mail: info.ludwig-galerie@oberhausen.de.

Literaturfestival auf der Kanalinsel Jersey

Fans der britischen Literatur haben im Herbst einen guten Grund, Jersey zu besuchen: Vom 27. September bis 1. Oktober findet auf der Kanalinsel das Festival of Words statt. Mit dabei sind mehrere namhafte britische Schriftsteller, meldet die Tourismusvertretung Jerseys. Auf dem Programm stehen Lesungen, Workshops und Diskussionsrunden.

Schäferfest auf der Schwäbischen Alb

Schauscheren, Hammellauf, Einblicke in die Arbeit von Schäfern: Auf der Schwäbischen Alb wird am 23. und 24. September das Schäferfest in Albstadt gefeiert. Besucher sind jeweils von 11.00 und 18.00 auf dem Onstmettinger Raichberg eingeladen, wie Albstadt Tourismus informiert. Naturschutzorganisationen geben Einblick in die Bedeutung des Wacholder für die Schafe, die das Landschaftsbild der Schwäbischen Alp seit jeher prägen. Informieren können sich Interessierte bei Albstadt Tourismus unter Tel.: 07431/16 01 204.