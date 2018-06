Neue historische Züge für das DB Museum in Nürnberg

Das Nürnberger DB Museum bekommt im Juli zwei neue außergewöhnliche Exponate. Die Dieseltriebzüge «Trans-Europ-Express» und «Vindobona» aus den 1950er und 1960er Jahren ergänzen die Ausstellung auf dem Museumsgelände, wie die Deutsche Bahn Stiftung mitteilt. Die Fernverkehrszüge waren Meilensteine der Entwicklung des internationalen Schienenverkehrs.

Von Amor bis Tinder: Ausstellung zur Liebe in Bremen

Die Kunsthalle Bremen lädt zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema Liebe ein. Die Ausstellung «What is Love? Von Amor bis Tinder» dauert vom 7. Juli bis 21. Oktober und beleuchtet zeitlose Fragen der Liebe sowie Themen wie Partnerschaft, Erotik, Schönheit, Narzissmus und Online-Dating. Darüber informiert die Bremer Touristik-Zentrale.

Tölzer Land lädt in seine Gärten ein

Das Tölzer Land gewährt während einer «Zaunguckerl-Woche» Einblicke in 24 private und öffentliche Kräuter-, Kloster- und Bauerngärten. Die Besucher können vom 7. bis 15. Juli an Vorträgen, Workshops und Führungen teilnehmen. Die Themen reichen von Kräuterkulinarik über Kosmetik bis Imkerei. Wer mag, kann sich Kostproben in Form von Honig, Salzen oder Backwaren aus der Region mitnehmen. Darauf macht die touristische Vertretung des Tölzer Landes aufmerksam.