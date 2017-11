Airbnb-Ferienwohnung: So mancher übergibt den Schlüssel seiner Wohnung während einer Abwesenheit an fremde Urlauber und wird so zum Vermieter eines Ferienapartments. Dann sollte er auch dafür sorgen, dass sich die Gäste wohlfühlen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa-tmn