In Nordjütland, der nördlichsten Spitze von Dänemarks Festland, warten Wasser, Sand sowie ungewöhnliche An- und Ausblicke.

Türkisblau ist das Wasser, das im Nordwesten in sanften Wellen an den Strand spült. Grünlich wie ein Dschungelfluss ist es im Osten. An der Spitze der langen, schmalen Sandbank fließen beide Gewässer zusammen. Träge schwappen die Wellen aneinander, vermischen sich zu einem Meer.

Ruhig und idyllisch wirkt die Szenerie – zumindest, wenn man es schafft, sich auf die meditativ rauschenden Wellen zu konzentrieren und die Massen an Menschen auszublenden, die die Sandbank bevölkern. Lemmingen gleich waten sie in einer langen Schlange ins Meer. Immer darauf bedacht, ja mit einem Fuß im türkisblauen Wasser zu stehen und mit dem anderen im grünlichen. Denn nur dann bekommen sie das eine Urlaubsfoto, für das sie extra hergekommen sind.

Aus der Ferne ertönt ein lautes Tuckern. Ein Traktor mit extradicker Bereifung wälzt sich über den breiten Strand, im Anhänger sitzen weitere Menschen, die sich nach dem Halt wie ein steter Strom auf die Sandbank ergießen. Im Gegenzug steigen andere wieder ein – nach dem Ausflug ins Wasser oft mit nassen Hosenbeinen, die Schuhe in der Hand.

Dort oben, an der Nordspitze des dänischen Festlandes, treffen Nord- und Ostsee aufeinander. Oder Skagerrak und Kattegat, wie sie in Skandinavien heißen. Das Ausflugsziel Grenen, so der Name der Sandbank, ragt wie ein Ast (dänisch „gren“) ins Meer. Ihre Lage und Form können sich von Tag zu Tag erheblich ändern, je nach Strömungs- und Windverhältnissen.

Mit dem Sandwurm bis zur Landspitze

Drei Kilometer nördlich der Ortschaft Skagen gelegen, lockt sie täglich tausende Touristen an. Pro Jahr sind es mehr als eine Million. Sie müssen allerdings ein Stück vom Strand entfernt parken. Die Landzunge selbst erreicht man nur zu Fuß oder eben mit dem Touristentransporter Sandormen, dem Sandwurm, gezogen von den kräftigen Traktoren.

Antonio „Toni“ Jespersen fährt einen von ihnen. Der studierte Bauunternehmer hat vor einigen Jahren den Beruf gewechselt und sich eine Konzession fürs Sandwurmfahren besorgt. „Das ist deutlich entspannter als mein früherer Job“, sagt er lachend. Von früh bis spät chauffiert er die Touristen raus an den Strand. Der Sandwurm hat keinen festen Fahrplan. Sobald der Anhänger voll ist, geht es los.