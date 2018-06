Die Malediveninsel Finolhu hat ein außergewöhnliches Konzept: Sie bringt ihre Gäste zurück in die 1960er- und 70er-Jahre.

Musik ist überall. Am Strand, am Pool, in Bars, Restaurants und natürlich im Cove Club. Und es herrscht eine so ganz andere Atmosphäre auf dieser Insel: extrem entspannt, außergewöhnlich leger. „Wir nennen es Club anstatt Spa, weil alle Gäste eingeladen sind, hierher zu kommen, zu sitzen und zu plaudern“, sagt Spa-Managerin Sofiya. Wer will, kann den ganzen Tag dort verbringen – zum Beispiel morgens an einer Yoga-Stunde teilnehmen, danach dort essen und trinken und später zur Massage gehen.

Für die Behandlung sucht sich der Gast einen der zehn Bungalows aus, die rund um einen hübschen Garten mit blühenden Blumen stehen. Die Holzhütten mit Miniveranda am Eingang sind zartrosa, hellblau oder in zartem Orange gestrichen und tragen die Namen großer Stars der 60er- und 70er-Jahre, wie „Janis“, „Barbra“ oder „Aretha“. Und passend zum Namen wählt man seine Lieblingsmusik zur Massage: Jazz, Rock oder Entspannendes. Die typische Dauerschleifen-Panflötendudelei gibt es nicht – das sorgt für gute Laune.

Die „Route 66“ führt zur „Mission Control“

Wie überhaupt alles, dem der Besucher auf Finolhu begegnet. Denn wo gibt es schon „Straßennamen“ auf den kleinen Eilanden mitten im Indischen Ozean? Wer auf dieser Malediveninsel im Baa Atoll von seiner Wasser- oder Strandvilla Richtung „Mission Control“, also der Rezeption, unterwegs ist, wandelt auf der „Route 66“. Zumindest, wenn man den Schildern trauen darf. Natürlich begleitet von Musik: „Is this the way to Amarillo“?

Eine Dame im langen Flatterkleid tanzt barfuß durchs Restaurant, während sie ihren Teller an den verschiedenen Stationen des Buffets füllt. „Dancing Queen“ soll nicht der einzige ABBA-Hit des Abends bleiben. Ein Mann mittleren Alters hat sich gleich zwei Teller am Wok beladen lassen, vermutlich weil Tina Turner und Rod Stewart gerade „it takes two, baby“ singen. Beinahe überflüssig zu erwähnen, dass man tagsüber schlanke, gebräunte Damen zu „Sexbomb“ aus den Lautsprechern am weißen Sandstrand vor türkisfarbenem Meer entlang schlendern sieht.

Eine 1,2 Kilometer lange Sandbank ragt in den Ozean hinein

Um die Zeitreise perfekt zu machen, stehen uralte, ausgemusterte und pastellfarbene VW-Busse herum. Zum Beispiel auf dem zentralen Platz vor der Rezeption, ein anderer zwischen hohen Palmen vor der Strandbar. Er wird täglich zur Saft- und Cocktailbar umfunktioniert. Dafür klappt die rechte Seite als Theke herunter und das Dach wird aufgestellt. Darum herum Liegen, Pavillons mit weißen Segeltüchern als Sonnendach und Loungemöbel. „Sweet Caroline“ – und jeder am Strand wippt im Takt mit. Das „leisure-happy-together“-Konzept geht auf. Schlecht gelaunte Urlauber sind auf den Malediven sowieso eher selten, aber auf Finolhu scheint die Stimmung noch besser zu sein.