Luxor/Assuan (dpa/tmn) - Einen Hauch von Andrang gibt es nur einmal auf dieser Reise. Kôm Ombo am Nil, für zwei Stunden halten acht Schiffe zugleich vor den Heiligtümern.

Während die schon untergehende Sonne die uralten Bauten in ein warmes Rot taucht, strömen 300 bis 400 Menschen die Treppe zu ihnen hinauf. Händler buhlen um ihre Aufmerksamkeit, in dem bis dahin ruhigen Café bricht Hektik aus. Doch das Gelände mit den Tempeln ist groß genug für alle, und wer ein paar Minuten wartet, kann von den besten Ansichten auch Fotos schießen, ohne dass jemand weiteres im Bild ist. Über dem anderen Nil-Ufer geht gerade die Sonne unter. Kitsch pur - und für viele Besucher ist ein Foto davon wichtiger als die Ruinen des 2000 Jahre alten Heiligtums.

Nilkreuzfahrten waren mal Massentourismus. Doch Ägyptens Reisebranche steckt seit der Revolution 2011 in der Krise. Von den rund 300 Schiffen, die damals zwischen Luxor und Assuan fuhren, waren lokalen Angaben zufolge zum Saisonbeginn 2017/18 nur etwa 15 bis 20 in Betrieb. Und glaubt man einheimischen Reiseführern, geht es aktuell geradezu entspannt zu an den Tempeln in Luxor und Assuan und an den Gräbern in Theben - auch wenn eine Nilreise immer noch ein schnelles Stakkato von mehreren Besichtigungen täglich bedeutet.

TAG 1, LUXOR: Jeder Reiseanbieter hat einen eigenen Führer an Bord, in Gruppen von 3 bis 30 Personen geht es für die meisten Passagiere ins Tal der Könige. «Wir machen es anders, wir fahren erst zu den Karnak-Tempeln, dann sind wir dort wirklich ganz alleine», kündigt Reiseführer Gamal Elsheikh an. In der Tat: Auf dem Parkplatz an der Tempelanlage mit ihren Säulenhallen voller gut erhaltener Reliefs und unzähligen Widderfiguren verlieren sich nur zwei Kleinbusse.

Das gleiche Bild wenig später am Totentempel der altägyptischen Königin Hatschepsut. Ahmed, ein älterer Mann mit schiefem Lächeln, fährt drei Gäste mit einer Bummelbahn in den Talkessel von Deir el-Bahari und vor den 3500 Jahre alten Bau aus Kalkstein, der wie ein modernes Gebäude im Bauhausstil wirkt. Zu Fuß geht es eine lange Rampe hinauf zu seinen Terrassen - und wer sich oben von den Statuen losreißt und umdreht, blickt auf das weite, unwirklich grüne Niltal.

Später setzt der Bus die Gäste wieder am Schiff ab. Es tuckert nun nach Edfu. Das Deck ist fast leer, es geht an Palmenhainen und grünen Feldern vorbei. Am Nachmittag wird es am Ufer lebendiger und lauter, knatternde Motoren pumpen Wasser auf die Felder. Jugendliche hängen ihr Floß mit Seilen ans Schiff und lassen sich eine Weile mitziehen.