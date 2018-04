Früher sei es der Klientel um Ruhe, erstklassigen Service und klassischen Luxus gegangen, sagt Kohlenberg. «Das ist heute anders. Es gibt immer mehr junge reiche Menschen, die so etwas nicht interessiert.» Zur Kundschaft von Feinreisen gehören zum Beispiel Profifußballspieler. «Denen wird sowieso überall der rote Teppich ausgerollt.» Diese Gäste suchten das Besondere, Außergewöhnliche, Exklusive. «Da kommt es nicht mehr hundertprozentig aufs Hotel an, sondern auf das Erlebnis dahinter», sagt Kohlenberg.

Die Vorstellungen von einem Luxushotel gehen mittlerweile in der Tat weit auseinander. «Vor 20 Jahren war «Prunk und Pracht» die einzige Art von Luxus», sagt Stephan Braun, Geschäftsführer des Veranstalters Windrose Finest Travel . Doch die Ansprüche der Reisenden haben sich verändert, alte Statussymbole an Strahlkraft eingebüßt.

Daneben gibt es aber nach wie vor den klassischen Luxusreisenden. «Mit anonymen Erste-Klasse-Flügen, einem Auge für jedes Detail und überhaupt nicht anfällig für Empfehlungen von außen», so Kohlenberg. «Die posten auch gar nichts im Internet.» Auch bei Windrose gibt es diese Klientel weiterhin. «Es sind vor allem ältere Reisende», sagt Braun. «Aber sie wachsen nach. Und es sind auch Jüngere darunter, die das durch ihre Eltern mitbekommen haben und genauso schätzen.»

So manche «Hardware» hat sich auch in Luxushotels weiterentwickelt. «Noch vor zehn Jahren waren riesige Fernseher ein Synonym für Luxus», berichtet Braun. «Dafür war WLAN nur in den Top-Hotels kostenlos zu haben» - während heute jedes zweite Hotel Gratis-Internet zur Verfügung stellt. «Früher brauchte man außerdem einen Butler, der Licht und Sound einstellte.» Heute gehe das digital per Tablet. «Auch die Prunk-und-Pracht-Hotels haben da nachgezogen. Die haben zwar noch goldene Wasserhähne, aber auch elektronische Steuerung.»