Holzwickede (dpa/tmn) - Die Unternehmenszentrale von Urlaubsguru in Holzwickede sieht von außen unscheinbar aus. Das Reiseportal macht keine Außenwerbung - warum auch als Internetfirma? Trotzdem stand eines Tages ein älterer Herr vor der Tür und wollte eine Reise buchen.

«Er hatte von seinem Enkel gehört, dass wir im Internet günstige Reisen zusammenstellen», erzählt Daniel Krahn, einer der Gründer von Urlaubsguru. Man habe den Mann hineingebeten und seinen Wunsch erfüllt, «betreutes Buchen» sei das gewesen.

Der ältere Herr blieb nicht der einzige Kunde, der direkt vor Ort vorbeischaute. Und so eröffnete Urlaubsguru im April 2017 ein stationäres Reisebüro im benachbarten Unna. Store wird es genannt. Der Laden sei ein voller Erfolg, sagt Geschäftsführer Krahn. Klingt wie eine Rolle rückwärts für ein erfolgreiches Online-Portal mit etwa 6,7 Millionen Facebook-Fans - doch das stimmt nicht.

Urlaubsguru und Urlaubspiraten (9 Millionen Facebook-Fans, Sitz in Berlin) sind die zwei großen Player unter den Schnäppchen-Portalen im Netz. Beide waren anfangs nicht unbedingt für den gewöhnlichen Urlauber gemacht. Die angebotenen Reisen gingen in Backpacker-Länder in Asien, Südamerika oder nach Australien.

Das Prinzip sah so aus: Experten durchstöberten den ganzen Tag das Internet auf der Suche nach Schnäppchen, etwa nach Error Fares von Airlines, fehlerhaft günstigen Preisen. Dann suchten die Mitarbeiter noch ein günstiges Hotel: Das Paket wurde der Community auf Facebook präsentiert. Gebucht wurde immer beim Anbieter der Leistung selbst. Der Vermittler kassierte eine Provision.

Auf diese Weise gehen Urlaubsguru und Urlaubspiraten noch heute auf die Schnäppchen-Suche. «Am Prinzip hat sich nichts geändert», sagt Urlaubspiraten-Mitgründer Igor Simonow. Doch die zwei Anbieter sind heute echte Online-Reisebüros, Vollsortimenter könnte man sagen. «Die Angebotsvielfalt hat sich erhöht», fasst Krahn zusammen.

Urlaubspiraten will mehr Service als ein normales Reiseportal bieten, das im Zweifel lediglich einen günstigen Preis ausspuckt. Die Redakteure prüfen die Schnäppchen: Ist der Preis nur so günstig, weil in dem Land gerade Regenzeit ist oder der Strand gesperrt? Weil das Hotel renoviert wird? Darauf wird der Nutzer hingewiesen. «Wir sehen uns als Zwischenlösung zwischen Reisebüro und Online-Reiseportal», sagt Simonow.

Warum nun der Store von Urlaubsguru? Der Anbieter sieht sich als Hybrid, wie Krahn erläutert: «Die Leute wissen, man kann im Netz gute Schnäppchen ergattern, aber sie trauen sich oft nicht, dort eine Reise für mehr als 500 Euro zu buchen.» Also kommen sie in den Laden. Das dürfte für viele Urlauber auch der Grund sein, in eines der knapp 10 000 anderen Reisebüros in Deutschland zu gehen.