Mitten auf der thailändischen Insel Phuket und doch fernab vom Tourismustrubel liegt das Gesundheits- und Sport Resort Thanyapura. Hier kann der Urlauber sich aktiv erholen, Körper und Geist stärken.

Phuket. „Inhale, feel the middle of your breath. Exhale. Feel the middle of your breath.” Mindtrainer Pierre Gagnon aus Kanada spricht mit einer Stimme, die beruhigt wie die von Kult-TV-Maler Bob Ross. Gehirnwellen werden schon alleine vom Zuhören in sanfte Schwingungen versetzt. Obwohl seine Stimme eintönig klingt, schläfert sie nicht ein, sondern seine Worte machen wach. Der Raum im ersten Stock des Wellnessbereichs im Thanyapura-Resort ist erfüllt mit seiner Aufmerksamkeit. Eine leichte Brise weht durch den Raum, die Klimaanlage surrt leise dazu. Der Blick schweift ins Grüne durch das große Panoramafenster über Palmen und Bananenstauden, hinweg über die Dächer des Gardenwing im Thanyapura-Resort und weiter bis zum tropischen Regenwald, der sich darüber erhebt.

Pierre sitzt in T-Shirt, heller Hose, barfuß mit gekreuzten Beinen und erklärt den Kursteilnehmern seinen Ansatz von Meditation und Mindtraining. „You don’t change. Change comes to you,” sagt Pierre am Anfang und pflanzt damit einen Gedanken ein. Er verbindet die Lehren des Buddhismus und Meditationstechniken mit westlichen Erkenntnissen der Neurowissenschaften und macht so östliche Weisheiten für westlich geprägtes Denken zugänglich. Es geht darum, ein zufriedeneres Leben zu führen. Anspannung und Stress zu reduzieren und Produktivität und Kreativität zu erhöhen.

Weißer Strand, himmelblaues Meer, wer Ruhe sucht, ist am Layan Beach richtig.

Seine eigene Traurigkeit, die er permanent spürte, brachte ihn dazu, erzählt Pierre. Der Kanadier sucht in der Meditation sein Heil, verbringt als Schüler mehrere Jahre in Klöstern und wird selber zum Lehrer. Traurigkeit ist in seinen Augen nicht mehr zu finden. Er ruht in sich.

Das Mindtraining bei Pierre ist ein guter Einstieg um in dem Sport- und Gesundheits-Resort Thanyapura auf Phuket in Thailand anzukommen und den Alltag hinter sich zu lassen. Doch das ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Unter dem Slogan „Optimise your life” gibt es eine breites Angebot, um aktiv sich und seinem Körper etwas Gutes zu tun. Sport, Ernährung, Wellness und Mindtraining sind die Säulen des Resorts. Neben dem Wellness-Zentrum bieten ein olympisches Schwimmbecken, Tennisplätze und eine Leichtathletikanlage den ambitionierten Leistungs- und Hochleistungssportlern ein professionelles Umfeld. Etliche Schwimm-Nationalmannschaften und Triathleten haben sich hier schon auf Großereignisse vorbereitet. Und auch die Hobbysportler kommen nicht zu kurz. Erfahrene Trainer unterstützen die Gäste. Rund 80 kostenfreie Gruppenkurse werden angeboten. Das weitläufige Resort erstreckt sich über umgerechnet 32 Fußballfelder. Separiert von den Sport- und Wellnessanlagen befinden sich die Unterkünfte. Der Poolwing hat 77 Zimmer über zwei Etagen, die ringsum um einen kleinen Pool angeordnet sind. Im Gardenwing sind ebenerdig 37 Zimmer.