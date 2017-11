Bettertaxi gibt es noch nicht an allen deutschen Flughäfen. MyDriver bietet seinen Service hingegen an allen großen deutschen Flughäfen und weltweit in rund 150 Metropolen an. So kann man sich vom Flughafen Köln-Bonn zur 18 Kilometer entfernten Kölner Stadtmitte chauffieren lassen. Dafür zahlt man je nach Fahrzeugwahl zwischen 45 und 73 Euro. Für die ähnlich lange Strecke vom Flughafen Kapstadt in die Innenstadt zahlt man umgerechnet zwischen 30 bis 110 Euro.

Einen Transferservice in der Luxusvariante bieten Chauffeurdienste. In Deutschland sind das unter anderem die Chauffeurdienste MyDriver von Sixt und Bettertaxi. Dort kann man schon vor Reisebeginn online, per App und bei MyDriver auch telefonisch einen Transfer buchen. Der Vorteil für den Reisenden: Der Fahrer wartet pünktlich am Treffpunkt.

Den Preis bestimmt dann entweder das eingeschaltete Taxameter, oder man handelt vorher aus, wie viel die Fahrt kostet. Dazu sollte man Kleingeld in Landeswährung dabeihaben. Die Kosten unterscheiden sich natürlich je nach Land: Wer zum Beispiel vom Flughafen Köln-Bonn in die Kölner Innenstadt möchte, legt eine Strecke von etwa 18 Kilometer zurück und zahlt laut der App «Taxi-Rechner» rund 37 Euro. Die ähnlich lange Strecke vom Flughafen Kapstadt in die Innenstadt kostet rund 240 Rand, umgerechnet rund 15 Euro. Von Fahrten per Anhalter und mit sogenannten Minibus-Taxis rät das Auswärtige Amt dort dringend ab.

Die Fahrt mit dem Taxi lohnt sich gerade dann, wenn man viel oder unhandliches Gepäck hat. Denn das lässt sich einfacher verstauen, als das in einem Bus oder in der Bahn möglich wäre. Außerdem kann man sich während der Fahrt aufs Meeting vorbereiten oder sich anders beschäftigen – ein Pluspunkt in Sachen Komfort.

Ob Berlin oder Bangkok: Generell sollte man sich vor der Ankunft am Flughafen über die Transfermöglichkeiten informieren. Das gilt vor allem für das Ausland. «Am besten erkundigt man sich schon im Flugzeug bei jemanden, der offensichtlich aus dem Zielland kommt, nach Preisen für bestimmte Strecken», sagt Kundri Böhmer-Bauer, Trainerin für Sicherheit in Krisenregionen. Oder man hat bereits von zu Hause aus einen Shuttle gebucht.

Der öffentliche Nahverkehr

Wer auf eigene Faust den Weg zur Unterkunft finden möchte, kann es per Bus oder Bahn versuchen – sofern die Unterkunft so erreichbar ist und nur wenig Gepäck transportiert werden muss. Meist ist das günstiger als die Fahrt mit einem Taxi. An manchen Flughäfen gibt es spezielle Flughafenbusse, die bestimmte große Hotels anfahren. Andere verfügen über eine gute Anbindung an den Schienenverkehr und sind einfach mit der S-Bahn oder per Zug erreichbar. Am besten hat man dann ein bisschen Kleingeld in Landeswährung parat, um die Fahrkartenautomaten zu bedienen oder direkt beim Busfahrer zu bezahlen.

Wer es gerne günstig und schnell mag, ist mit dem öffentlichen Verkehr gut bedient. Vom Flughafen Köln-Bonn ist man in weniger als einer halben Stunde am Kölner Dom. Und das für einen wirklich unschlagbaren Preis: Nur 2,80 Euro kostet die Fahrt mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof in der Innenstadt. Auch in Kapstadt kommt man mit dem Nahverkehr günstig weg, und zwar mit dem «My Citi Airport Shuttle». Erwachsene zahlen dafür pro Fahrt nur etwa 4 Euro.