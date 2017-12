Die „Mein Schiff 6“ ist das neueste Kreuzfahrtschiff von Tui Cruises. Eine ihrer ersten Touren führte von Kiel nach St. Petersburg.

Elegante Bürgerhäuser mit geschwungenen Giebeln reihen sich zu beiden Seiten des Kopfsteinpflasters aneinander. Vor jedem Haus führen Treppenaufgänge zu erhöhten steinernen Terrassen. Für Barbara Borzych ist die Sache klar: „Die Frauengasse in Danzig ist die schönste Straße der Welt“, erklärt sie fröhlich den Gästen, die sie als Guide fachkundig durch die Stadt führt. Sie ist mit einer Gruppe Passagiere der „Mein Schiff 6“ unterwegs. Das neue Kreuzfahrtschiff von Tui Cruises ist von Kiel aus auf zehntägiger Ostsee-Tour und hat als erste Station am Morgen im Hafen Gdingen bei Danzig angelegt.

Die steinernen Terrassen vor den Häusern sind die für das alte Danzig typischen sogenannten Beischläge. Auf diesen spielt sich heute wie einst das Leben ab. Früher weilten dort die reichen Kaufleute mit ihren Familien. Ursprünglich vor allem als Hochwasserschutz gedacht, wurden die Beischläge von den stolzen Hausbesitzern prächtig verziert und als Sommersalon genutzt, von dem sich das Treiben auf der Straße gut beobachten ließ.

Heute sind dort kleine Cafés angesiedelt oder auch Verkaufsstände, an denen Kunsthandwerk angeboten wird. Silberschmuck glänzt in der Sonne, Seidenschals flattern leicht im Wind. Bernsteinketten hängen aufgereiht auf kleinen Ständern und klackern leise aneinander, wenn eine interessierte Passantin sie inspiziert und mit der Hand durchstreift.

Ob nun wirklich die schönste der Welt – das sei dahingestellt. Aber eine ganz besondere Straße ist die Frauengasse auf jeden Fall. Im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstört, wurde sie in den 1960er-Jahren wieder originalgetreu aufgebaut. So gibt sie heute einen guten Eindruck vom historischen Danzig. Kein Wunder, dass sie schon oft als Filmkulisse genutzt wurde.

Da mag man an die Verfilmung des in Danzig spielenden Romans „Die Blechtrommel“ von Günter Grass denken. Doch es sind die „Buddenbrooks“, die mit der filmischen Umsetzung von Franz Peter Wirth aus dem Jahr 1979 in der Frauengasse lebendig wurden. Den Originalschauplatz Lübeck aus dem Roman von Thomas Mann hat der Regisseur in dieser Straße in Danzig in Szene gesetzt.

Bei der Begeisterung, mit der Barbara Borzych von der Stadt erzählt, wird sie wohl gebürtige Danzigerin sein, so vermuten die Gäste vom Kreuzfahrtschiff. Doch sie schüttelt den Kopf. „Ich kam mit 18 Jahren zum Studieren hierher. Da nannten mich alle nur das Marielchen, also das Mädchen aus Masuren“, erzählt die 58-Jährige lächelnd. Sie stammt aus Elk, mit deutschem Namen Lyck, in Masuren. „Dort wurde Siegfried Lenz geboren“, fügt sie hinzu und kann damit schon wieder auf Literatur verweisen.