Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Meer von Kerzen und Blumen ziert am letzten

Wochenende vor dem ersten Advent die Friedhöfe. Am Totensonntag (26.

November) gedenken Protestanten ihrer verstorbenen Angehörigen,

Freunde und Bekannten und dekorieren deren Gräber.

Bei Spaziergängen auf Friedhöfen im Land lassen sich auch Grabsteine

mit den Namen berühmter Menschen entdecken - manche unvermutet in

Hessen. Eine Spurensuche.

FRANKFURT: Ein schlichtes weißes Marmorkreuz mit goldenen Buchstaben

erinnert auf dem Hauptfriedhof an Pauline Schmidt, die 1856 im Alter

von 15 Jahren starb. Bekannt wurde sie dank der «gar traurigen

Geschichte von Paulinchen und dem Feuerzeug» im «Struwelpeter». Der

Frankfurter Arzt und Schriftsteller Heinrich Hoffmann war mit

Paulines Familie befreundet und setzte dem Mädchen ein literarisches

Denkmal. Zwar soll Pauline als kleines Mädchen gezündelt und dabei

einen Zimmerbrand verursacht haben. Sie starb aber - anders als im

Gedicht - nicht in den Flammen, sondern an den Folgen einer

Typhus-Erkrankung.

Seit den 60-er Jahren lässt die Stadt das Grab als Ehrengrab pflegen.

«Es erfreut sich immer noch einer gewissen Beliebtheit» sagt Stephan

Heldmann, Leiter des Grünflächenamtes. «Paulinchens Grab ist vor

allem bei den älteren Semestern noch gefragt», berichtet der

Stadtführer Björn Wissenbach, der mehrere Themenführungen auf den

Frankfurter Hauptfriedhof anbietet. Übrigens: Auch das Vorbild des

«Zappelphilipp» hat ein Grab auf dem Frankfurter Hauptfriedhof.

MARBURG: Nicht auf dem Friedhof, aber in der Elisabethkirche in

Marburg fanden der ehemalige Reichspräsident Paul von Hindenburg

(1847-1934) und seine Frau Gertrud (1860-1921) ihre letzte Ruhe.

Unscheinbar sind die Grabplatten am Eingang des Nordturms in einen

Sandsteinsockel der gotischen Kirche eingearbeitet.

Ursprünglich war das Ehepaar 1934 in Ostpreußen, im heutigen Polen,

beigesetzt worden. Aus Angst vor der Roten Armee schaffte das

NS-Regime die Särge zehn Jahre später in ein Salzbergwerk in

Thüringen. Dort wurden sie von den amerikanischen Truppen gefunden

und nach Marburg umgesiedelt. Der Grund: Die Elisabethkirche lag in

der amerikanischen Zone, war protestantisch und für die Amerikaner

von angemessener Würde, wie die Stadt Marburg mitteilt.

Dem Wunsch der amerikanischen Truppen, die Grabstätte neutral zu

halten, kommt die Elisabethkirchengemeinde bis heute nach, erklärt

ein Mitarbeiter. Weder Kerzen noch Blumen zieren das Grab des

ehemaligen Reichspräsidenten. In der Regel sei auch der schlichte

Leuchter an der Grabstädte ausgeschaltet.