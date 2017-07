Auch die einschlägigen Hersteller sind dran am Thema Digitalisierung. Der Clou des Reisekoffers Geotrakr von Samsonite ist eine Ortungsfunktion. Und Delsey, nach Samsonite die weltweite zweitgrößte Gepäckmarke, plant für Herbst 2017 den Marktstart von Pluggage. Auch dieser Reisekoffer hat viele vergleichbare Funktionen integriert. Öffnet man ihn, geht eine Innenraumbeleuchtung an, und sobald er auf dem Gepäckband unterwegs ist, meldet sich die Delsey-App.

Die Powerbank zum Laden elektronischer Geräte an USB-Ports kann anders als beim Konkurrenzprodukt von Horizn Studios allerdings nicht entnommen werden. Will man seinen Trolley als Aufgabegepäck abgeben, geht das dann laut den Sicherheitsbestimmungen vieler Airlines nicht.

Wissenschaftler Reinhardt geht davon aus, dass viele Menschen sich wegen des Bling-Bling-Faktors intelligentes Gepäck zwar kaufen, die Funktionen aber kaum nutzen werden. «Man probiert vielleicht dreimal aus, wo sich der Koffer genau befindet.» Danach werde der Reiz wohl nachlassen.

Der deutsche Traditionshersteller Rimowa hält sich bei der Funktionsfülle zurück und bietet bei seinem digitalisierten Gepäck derzeit lediglich den Electronic-Tag, mit dem der Koffer von zu Hause aus per Airline-App eingecheckt werden kann.

In puncto Automatisierung weiter ist die chinesische Firma Cowarobot, die bereits auf mehreren Messen ihre mittels Elektromotoren selbstfahrenden Trolleys vorgestellt hat. Die Auslieferung des R1, der per Smartwatch-Verbindung seinem Besitzer folgt und dank Sensoren auch Hindernissen ausweichen können soll, ist allerdings in Verzug. Seit Monaten ist auf der Website zu lesen: «Coming soon». Bald sei es aber endlich so weit, so ein Sprecher.