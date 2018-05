Auf Martinique sind französische Traditionen so allgegenwärtig wie der Rum. Auch ein lange verdrängtes Kapitel der Inselgeschichte ist inzwischen zu einer Touristenattraktion geworden.

Der hohe Lehnstuhl aus dunklem Holz steht so einladend gleich hinter der Haustür wie schon vor 130 Jahren. Heutigen Sitzmöbeln hat er allerdings eine praktische Ergänzung voraus. François Jock, der Journalisten aus Europa seine Heimat-Insel Martinique schmackhaft machen will, lässt sich breit grinsend darauf nieder und klappt die Armlehnen mit einem Scharnier auf die doppelte Länge aus. „Man legte seine Reitstiefel darauf, damit das Personal sie einfacher ausziehen konnte“, erklärt der Insulaner begeistert. Wer wie Homère Clément gegen Ende des 19. Jahrhunderts über 160 Hektar Land mit üppig sprießenden Zuckerrohrstauden gebot, der war in der tropischen Hitze allenfalls in seinem mit ständigem Luftzug durch die Fensterlamellen gekühlten Haus zu Fuß unterwegs. Auf einem Hügel über dem Anwesen vermittelt das weiße Landhaus des Zuckerbarons im kreolischen Stil heute als geschütztes Baudenkmal den etwas schwülstigen Lebensstil der weißen Insel-Bohème, die einst mit ihren üppigen Einkünften aus der Rum-Produktion französisches Savoir-vivre in die 7000 Kilometer von Paris entfernte Karibik importierte.

Die rar gewordenen Tropfen aus Cléments ehemaliger Produktion erfreuen sich übrigens noch heute enormer Beliebtheit. 2017 wechselte eine Flasche des Jahrgangs 1966 – es gibt davon nur 40 Liter – für 100 000 Euro den Besitzer und gilt bis dato als teuerster Rum der Welt. Die Holländer hatten den Franzosen das Zuckerrohr im 17. Jahrhundert aus Brasilien mitgebracht. Ursprünglich war der destillierte Zuckersaft nur als Desinfektionsmittel gedacht. Doch der Durst der Welt ließ zeitweise 700 Destillen auf der gerade mal 70 Kilometer langen und 40 Kilometer breiten Insel aus dem Boden schießen. Heute sorgt noch rund ein Dutzend von ihnen zwischen Januar und Juni dafür, dass der begehrte braune Rum, mindestens drei Jahre in Eichenfässern gereift, nicht versiegt.

Während auf anderen Inseln der Rum auch aus der überschüssigen Melasse gewonnen wird, kommt auf Martinique dazu ausschließlich der gepresste Zuckerrohrsaft in die Destillier-Kessel. Nur den lange gereiften alten Rum trinkt man pur. Sonst genießt man ihn als kleinen Tipunch mit einem Stück Würfelzucker und Limette oder als Planteur mit Fruchtsäften und Eis. In der Weihnachtszeit gibt es dann süßen „Shrubb“ mit starkem Orangenschalenaroma.

Einstige Fabrik ist heute eine Stiftung mit Kunstmuseum

Das Anwesen von Monsieur Clément indessen gehört heute einer Stiftung. Die erinnert mit der stillgelegten Fabrik, einem überraschend modernen Kunstmuseum und einem Skulpturenpfad im großen Garten auch an die Schattenseite der Plantagenwirtschaft: die Sklaverei. Schließlich hatten die weißen Kolonisten keine Lust, selbst auf den Feldern zu schuften. So bestellten sie Zwangsarbeiter aus Afrika wie Möbelstücke. Auf sechs hohen Säulen hat Christian Lapie zur Erinnerung daran im Garten des Anwesens lose Köpfe drapiert. In Erinnerung an diejenigen, die den weißen Sklavenhaltern zum Opfer fielen. Daneben gedeiht ein prächtiges junges Exemplar des Kapok-Baumes. Aufmüpfige Sklaven seien mit einem nassen Lederriemen an seinen Stamm gebunden worden, erzählt François. Wenn sich das Leder beim Trocknen zusammenzog, drückten sich die dicken kegelförmigen Stacheln ins Fleisch der Gepeinigten. Und wer dennoch seinen eigenen Kopf haben wollte, der habe ihn oftmals wenig später ganz verloren – baumelnd an einem der starken Äste des Zombie-Baumes nebenan.