Weitere Informationen: Ballybunion Golf Club, Sandhill Road, Ballybunion, County Kerry, Ireland, Handicap Herren max. 24, Handicap Damen max. 36, Handicap-Nachweis erforderlich, Reservierungen unter 00353/68 27 146, E-Mail: reservations@ballybuniongolfclub.ie. - Irland II Nur wenige Kilometer weiter kommen auch Winterurlauber an der irischen Küste zwischen dem idyllischen Lough Gill und der Brandon Bay auf ihre Kosten. Der Castlegregory Golfplatz hat ganzjährig geöffnet. «Wir schließen nur einen Tag im Jahr, und das ist an Weihnachten», erklärt Joan vom Sekretariat des Clubs und fügt mit der typischen irischen Warmherzigkeit an: «Auch Gäste sind uns immer willkommen, wir sind ein sehr freundlicher Club.» Der kleine, aber feine Neun-Loch-Course ist auch für Golfstarter begehbar. Die spektakuläre Aussicht zwischen Brandung und alles überragendem Mount Brandon im Hintergrund ist für erfahrene Sportfans aber ebenso eine Runde wert. Weitere Informationen: Castlegregory Golf Links, Stradbally, Castlegregory, County Kerry, Irland, kein Handicap, weitere Informationen und Reservierungen unter 00353/66 71 39 444, E-Mail: info@castlegregorygolflinks.com. - Andalusien Sonne finden Golfsüchtige in der kalten Jahreszeit in Südandalusien, etwa 20 Kilometer nördlich des berühmten Affenfelsens Gibraltar. Der spanische Real Club de Golf Sotogrande lässt seit 1964 Golferherzen an der Costa del Sol höher schlagen. Der amerikanische Golfplatz-Architekt Robert Trent Jones feierte hier sein europäisches Debüt: Wasserhindernisse, Doglegs, Fairway- und Grünbunker in einer subtropisch-mediterranen Traumlandschaft aus glattem Grün, Korkeichen und vereinzelten Palmen. Gelegen zwischen dem Fluss Guadiaro und dem Hafen lockt der Club mit «idealen, ganzjährigen Spielbedingungen» an 27 Löchern und zwei Plätzen. Weitere Informationen: Real Club de Golf Sotogrande, Paseo del Parque, 11310 Sotogrande, Cádiz, Spanien, Gästezeiten montags bis freitags von 10.45 bis 12.00 Uhr, Handicap Damen 30, Handicap Herren 24, Reservierungen online, 0034/95 67 85 014, E-Mail: info@golfsotogrande.com. - Gran Canaria Am perfekten Schwung kann man im Winter auch auf Gran Canaria weiter feilen. Und das mit fantastischen Aussichten und umgeben vom Naturpark Parque Natural de las Dunas de Maspalomas. Ein wenig ist es, als hätte man eine Golfoase zwischen Meer und Dünen gefunden. Der 1968 eröffnete 18-Loch-Platz direkt am Atlantischen Ozean ist flach, langgestreckt, mit ausgedehnten, breiten, von Palmen gesäumten Fairways. Passatwinde machen den normalerweise einfachen Platz zwischen den strahlend gelben Dünen an stürmischeren Tagen zur Herausforderung. Sonnenanbetende Gastspieler sind bei Maspalomas Golf ganzjährig und täglich willkommen.

Weitere Informationen: Maspalomas Golf, Avda. Touroperador Neckermann, 35100 Maspalomas, Gran Canaria, Spanien, Clubausweis mit eingetragenem Handicap (30) mitbringen, Reservierungen unter 0034/92 87 62 581, E-Mail: reservas@maspalomasgolf.net. - Italien Einer der ältesten Clubs Italiens, der 1926 gegründete Villa d'Este, ist unter Kennern besonders für sein «19. Loch» bekannt: das im Landhausstil erbaute Clubhaus mit elegantem Interieur in italienischem Chic. Ebenso raffiniert: die engen und langen, mal welligen, dann hügeligen, oft stufigen Fairways. Umrahmt von dichtem Baumbestand aus Eichen, Kastanien, Birken und Pinien, in der Ferne Berggipfel. Zahlreiche Male wurden auf dem 18. Grün die Italien Open entschieden. Nicht umsonst gilt Villa d'Este als eine der schwierigsten Par-69-Anlagen in Europa. Der Gast-Golfenthusiast kann sein Können von März bis Dezember testen. Der Club liegt auf 1200 Metern Höhe nahe dem Montorfano-See. Im Dezember sollte man sich allerdings warm anziehen bei im Schnitt drei Grad. Weitere Informationen: Villa d'Este, Circolo Golf Villa d'Este, Via per Cantù 13, 22030 Montorfano (CO), Clubausweis mit eingetragenem Handicap (34) erforderlich, 0039/31 200 200, E-Mail: info@golfvilladeste.com.