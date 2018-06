Piekna Gora (dpa/tmn) - «Das wird ein perfekter Segeltag», sagt Krzysztof Nowosielski. Der Skipper kann das Wetter einschätzen. Seit 40 Jahren ist er mit dem Segelboot in den Gewässern seiner Heimat unterwegs, in der Masurischen Seenplatte in Polens Nordosten.

In der Marina von Piekna Gora geht es los - auf dem «Weg der Schwäne». In den windgeschützten Engstellen zwischen den Inseln kommt man nur langsam voran. Am Ufer ist nicht viel los. Ein Angler verfolgt mürrischen Blickes einen Kormoran, der offensichtlich erfolgreicher als sein Konkurrent im Boot ist.

Jetzt dreht der Wind, und Nowosielski nutzt eine Passage zwischen den Inseln, um auf den großen Kisajno-See zu gelangen. Über die Wasserfläche weht eine stärkere Brise. Sie strafft die Segel, das Boot gewinnt an Fahrt. An den Ufern beugen sich Schilfgürtel im Wind, ab und an lassen sich Schwäne und Enten blicken. Und es geht an Biberburgen vorbei.

«In der Vor- und Nachsaison ist es bei uns am schönsten», sagt Nowosielski. In der Hochsaison im Juli und August tummeln sich 10.000 Boote gleichzeitig auf den Seen, manchmal sogar bis zu 12.000. «Dann wird es selbst auf den riesigen Seeflächen dicht und laut.» Wenn der Skipper eines nicht ertragen kann, dann sind es die rumorenden Jet-Skis oder hochmotorigen Sportboote. Plastikmüll nach durchzechten Nächten zeigt, dass es einer bestimmten Klientel nicht um unverwechselbare Naturerlebnisse geht.

Viele Wassertouristen chartern für ihren Urlaub direkt vor Ort Segel- und Motorboote. Masuren ist für die Freizügigkeit der Charterfirmen beim Verleih von Booten ohne Segelschein oder Motorbootführerschein bekannt. Einerseits ist das praktisch. Andererseits überschätzen sich manche Bootsführer und schaden der Natur, anderen und sich selbst.

Einer, der ständig mit der Unbedachtheit vieler Urlauber konfrontiert wird, ist Karol Dylewski von der Zentrale des Seerettungsdienstes in Gizycko. In der vergangenen Saison mussten er und seine Helfer 374 Personen aus Notsituationen retten. Dylewski klagt: «Leider lesen viele Wassersportler keine Karten. Würden sie es tun, ließen sich zahlreiche Unfälle durch Kollisionen mit Steinen an seichten Stellen vermeiden.» Dabei kostet eine gute Karte mit allen notwendigen Informationen, die auch in der örtlichen Tourismusinformation erhältlich ist, gerade einmal vier Euro.