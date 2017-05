Santo André (dpa) - Das WM-Quartier der deutschen Fußball-Nationalelf, das Campo Bahia, ist heute ein Luxus-Resort mit oft wenigen Gästen. Damit sich die Lage bessert, setzt man nun auf mehr «Gauchos» - Gäste aus Argentinien.

Sie müssen ja nicht unbedingt im Bett von Mario Götze schlafen. Der Schütze des Weltmeister-Tores gegen Argentinien war hier im Erdgeschoss des Campo Bahia einquartiert. Eine gerahmte Götze-Karikatur an der Zimmertür erinnert an den berühmten Gast.

Acht Touristen sind an diesem sonnigen Tag in der malerischen Anlage mit Pool, Palmen und Privatstrand. Es gibt aber Platz für bis zu 120 Gäste. Hier bekommt man naturnahe Erholung; die ursprüngliche, fast paradiesische Umgebung ist von Fischerei geprägt. Und anders als in Rio de Janeiro ist die Gegend sehr sicher. 70 Mitarbeiter sind da, die Gästeauslastung liegt im Schnitt bei nur 40 Prozent. Um in die Gewinnzone zu kommen, brauche man etwa 70 Prozent, heißt es vor Ort - von offizieller Seite werden solche Zahlen in Abrede gestellt.

Eigentümer ist der Münchner Modeunternehmer Christian Hirmer. Er hat einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) um Manager Oliver Bierhoff konnte die Idee eines WM-Quartiers in einer abgeschiedenen Gegend schmackhaft gemacht werden, das Campo wurde in wenigen Monaten gebaut. Ärger machen aber bis heute Provisions-Streitigkeiten mit dem damaligen Statthalter.

In Sachen Auslastung ist die Erreichbarkeit das größte Problem. Es gibt kaum Direktflüge von Rio de Janeiro in das 1200 Kilometer weiter nördlich gelegene Porto Seguro. In Rios Maracanã traf Götze an jenem 13. Juli 2014 in der 113. Minute der Verlängerung im großen Finale gegen Argentinien per Direktabnahme nach Flanke von André Schürrle.

Als Erfolgsgeheimnis wurde die Ruhe und Abgeschiedenheit des Campo Bahia gepriesen. Es liegt 35 Kilometer von Porto Seguro entfernt, im Fischerdorf Santo André. Hierhin muss man mit der Fähre über den Rio João de Tiba übersetzen - auch Götze und Co. kennen das nur zu gut.

Danach geht es weiter über eine staubige Schlaglochpiste, bis etwas unscheinbar hinter einem großen Holztor das Campo Bahia liegt. «Catch your dream», «Fange deinen Traum» - steht als Slogan am Eingang. Ein Blick durch einen riesigen Traumfänger, gefertigt von den Pataxó-Indianern, gibt den Blick frei auf die Bungalows. Es ist eine liebevoll gepflegte Anlage, sie gehört zu den Small Luxury Hotels of the World, einem Zusammenschluss von Boutique-Hotels.