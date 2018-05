Berlin (dpa/tmn) - Wer auf hoher See den Luxus sucht, wird nicht mehr nur auf den kleinen Schiffen von Hapag-Lloyd Cruises, Silversea oder Seabourne fündig. Viele Reedereien haben auf ihren Megalinern exklusive Privatclubs nur für Suitengäste mit eigenen Restaurants, Bars und Pools geschaffen.

«Schiff im Schiff» heißt dieses Prinzip. Beispiele sind der «Yacht-Club» bei MSC Cruises und «The Haven» bei Norwegian Cruise Line. Suiten-Passagieren der neueren Schiffe von Tui Cruises etwa steht eine vergrößerte X-Lounge zur Verfügung.

Was spricht also für ein kleines Luxusschiff - und was für eine Suite auf einem Kreuzfahrtschiff mit Platz für 2500 Gäste und mehr? «Für den Luxusgast ist beides attraktiv», sagt Detlev Schäferjohann, Geschäftsführer des Kreuzfahrtportals E-hoi. «Je nachdem, wie der Gast gestrickt ist, wird er dem einen oder anderen zuneigen.»

Kleine Schiffe zeichnen sich durch eine familiäre, intime Atmosphäre aus. «Man ist schnell mit dem Servicepersonal vertraut und andersherum», sagt Schäferjohann. Schnell wird etwa registriert, was der Gast zum Frühstück oder als Aperitif wünscht. «Das ist ein klares Kennzeichen der Luxushotellerie und auch der Luxuskreuzfahrt, dass der Passagier das Gefühl hat, dass sich alles um ihn dreht.»

Die kurzen Wege und die geringe Zahl der Gäste haben allerdings auch einen Nachteil: Der betuchte Gast ist selten anonym. Der Experte formuliert es so: «Auf kleinen Luxusschiffen müssen Sie eher mit den Mitreisenden über Ihren Beruf, Ihre Kinder und Ihre Autos reden.» Nicht jeder Urlauber möchte das unbedingt.

Die exklusiven Suiten-Bereiche auf den großen Kreuzfahrtschiffen können gerade Familien «das beste aus beiden Welten bieten», wie Schäferjohann sagt. «Der Privatbereich ist ruhig, edel, distinguiert. Aber für die Enkel habe ich trotzdem noch "Disneyland" dabei.» Gerade für Mehr-Generationen-Urlaub, bei dem die Großeltern ihre Kinder und Enkel einladen, sei das Schiff-im-Schiff-Prinzip praktisch.

Ein weiterer Vorteil großer Schiffe ist das breite Angebot an Unterhaltung. «Da sieht man ganz andere Shows als auf kleinen Schiffen», sagt der Experte. Bei amerikanischen Reedereien etwa bekommen Reisende oft Broadway-Musicals zu sehen.

Und dann gibt es noch einen Pluspunkt, der im Sozialen begründet liegt: «Der Mensch lebt von der Differenzwahrnehmung», sagt Schäferjohann. Das heißt: Während die Wohlhabenden auf Luxusschiffen unter sich sind, fährt auf den großen Schiffen für die Masse auch der ganz normale Urlauber mit. «Da ist mir mein privates Sonnendeck oder der Whirlpool auf dem Balkon vielleicht noch einmal mehr wert.»