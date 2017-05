Europäische Geschichte, die Besuchern den Atem verschlägt. Die alte polnische Residenzstadt Lublin feiert ihren 700. Geburtstag.

Lublin. Wer sich im Nachbarland Polen etwas leisten will und kann, der sucht sich einen attraktiven Zweitwohnsitz. Favoriten sind Masuren, am Wasser und das Lubliner Land, am östlichsten Zipfel der Europäischen Union. Dort, wo die Renaissance in alter Blüte erstrahlt und wo im Sommer der Kalender überläuft von kulturellen Festivals. In diesem Jahr ganz besonders, denn die alte Metropole Lublin feiert ihre Stadtrechte, die ihr am 15. August 1317 vom späteren König Wladyslaw I. verliehen worden waren.

Sie hat viel erlebt, die Region, die heute an die Ukraine grenzt. Am Umschlagplatz von Waren, an den Handelsstraßen von der Ostsee ans Schwarze Meer und von Spanien nach Russland gelegen, brachten es ihre Bürger und Kaufleute zu gediegenem Wohlstand. Prachtvolle Bauten, von italienischen Architekten entworfen und von geschickten jüdischen Handwerkern aus deutschen Landen ausgeführt, legten ein sichtbares Zeugnis ihres Wohlstandes ab. Lublin hat aber auch die Wirren des Dreißigjährigen Krieges erlitten, das Wüten des Nationalsozialismus, den Stalinismus, den Sozialismus. Immer wieder gab es einen Neuanfang.

Das Krakauer Tor öffnet den Königsweg durch die mittelalterliche Stadtanlage zum Lubliner Schloss. Am Weg stehen Bürgerhäuser, die den Geist der Renaissancezeit tragen. Etwas abseits erhebt sich die bis zu einem verheerenden Stadtbrand 1575 gotische Dominikaner-Basilika, in der Nähe die Erzkathedrale mit ihrer barocken Fassade und einem klassizistischen Kreuzgang. Am Markt steht unübersehbar das grandiose Alte Rathaus, das 1578 königliches Gericht wurde. In diesem Ambiente finden den ganzen Geburtstags-Sommer über Festivals, Märkte und Musikereignisse statt, mit Programmen für Theater-, Literatur-, Jazz- und Film-Liebhaber.

Eine Stadt für alle Sinne

Optischer Höhepunkt wird der Karneval der Artisten und Magier vom 22. bis 30. Juli sein, bei dem die besten Jongleure aus ganz Europa ihre Kunst zeigen – am Boden wie auch auf dem Hochseil. Da stockt dem nächtlichen Publikum zuweilen der Atem.

Lublin ist eine Stadt, die alle Sinne anspricht. Auch den der Nachdenklichkeit. Jahrhunderte lang haben dort Christen östlicher und westlicher Orientierung mit Juden friedlich zusammen gelebt. Die kleine Dreifaltigkeits-Kapelle im Schloss, im 14. Jahrhundert vom Polenkönig Kasimir dem Großen gestiftet, ist vollständig mit Fresken ausgemalt, die Szenen aus dem Alten und Neuen Testament zeigen – wie auch Darstellungen der Kirchenväter aus der westlichen römischen und der byzantinisch-russischen Kirche.