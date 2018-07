Rerik (dpa) - Es gibt wohl nur wenige Orte in Mecklenburg-Vorpommern, die so geheimnisumwittert sind wie die Halbinsel Wustrow bei Rerik. Die einzige Zufahrtsstraße, der schmale einspurige «Hals», ist seit rund 14 Jahren am Ende mit einem Zaun versperrt, der bis in die Ostsee hinein reicht.

Ein Wächter passt auf, dass niemand auf die rund 1000 Hektar große Halbinsel mit ihrer wechselvollen Geschichte kommt. Diese ist vor allem durch die Anwesenheit der Wehrmacht und später von Sowjet-Militär in den Jahren zwischen 1933 bis 1993 geprägt. Und nun ist die Insel seit vielen Jahren in Privatbesitz.

Mit der absoluten Abgeschlossenheit ist es seit kurzem vorbei. Seit wenigen Wochen darf eine Pferdekutsche mit maximal 20 Personen eine Runde durch den oberen, etwa 300 Hektar großen Teil fahren, um Einheimische und Touristen durch eine bizarre Landschaft zu führen. «Mit den Kutschfahrten erfüllen wir die Wünsche der Menschen, dass sie sich die Insel anschauen können», sagt Investor Anno August Jagdfeld, Chef der Entwicklungs-Compagnie Wustrow (ECW). Rund 80 Jahre lang war Wustrow die «verbotene Insel». Jagdfeld vergleicht die kleine Insel mit den Hamptons, einem noblen Viertel auf Long Island bei New York. «Dort ist eine ähnlich schöne Landschaft. Bei uns gibt bei keine schöneren Lagen als die auf Wustrow.»

Der vor allem durch seine Nagelbilder bekannt gewordene Günther Uecker hat auf Wustrow seine Kindheit und Jugend verbracht. Der 1930 geborene Künstler erzählt immer wieder mit seinen Kunstwerken, wie er als zwölfjähriger Junge die toten Soldaten beerdigt hatte, die er am Strand gefunden hatte. Eine kleine Hütte steht noch in Strandnähe, aber wohnen durfte er dort nicht.

Jeder, der auf der Kutsche mitfährt, muss unterschreiben, dass er sich korrekt verhält und nicht auf eigene Faust durch das Gelände streift. Denn hin und wieder gab und gibt es Leute, die schwarz auf die Insel kommen, wie zahlreiche Posts im Internet bezeugen. Und die Bundespolizei übt zwischen Meer und Salzhaff im Schnitt zwei Mal im Jahr Häuserkampf, wie die Reriker berichten.

«Es sind alle froh, dass durch die Kutschfahrten ein bisschen Bewegung in die Sache eingezogen ist», sagt Reriks Bürgermeister Wolfgang Gulbis (SPD). Wie die Sache am Ende aber ausgehen wird, könne noch niemand sagen, macht er die über die Jahre verhärtete Ausgangsposition deutlich.