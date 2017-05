Wolkenkratzer in Dubai, Fischmarkt im Oman: Eine Tour mit der Aida Stella über den Persischen Golf zeigt verschiedene Welten.

Eben haben die zahlreichen Hochhäuser an der zwölfspurigen Sheikh Zayed Road in Dubai noch beeindruckt. Doch das kann sich schnell ändern in dem Emirat, in dem das höchste Gebäude der Welt steht, der Burj Khalifa, der 828 Meter in die Höhe ragt. Viele Passagiere der Aida Stella nutzen die Zeit, in der das Kreuzfahrtschiff im Hafen von Dubai liegt, für einen Ausflug zum Burj Khalifa und zur Auffahrt auf die Aussichtsterrasse im 124. Stock. Sie liegt auf 442 Metern Höhe. Von dort reicht der Blick weit über die Stadt, die Wüste und den Ozean. Die Hochhäuser an der Sheikh Zayed Road sehen winzig klein aus. Sie reichen nur etwa 250 bis 355 Meter in die Höhe. Was ist das schon? So schnell wandelt sich die Perspektive in diesem futuristisch anmutenden Emirat.

Es duftet nach Nelken, Anis, Rosenwasser und Weihrauch

Doch es gibt in Dubai nicht nur Wolkenkratzer, Bürotürme mit spiegelnden Fassaden und riesige Shopping-Malls. Wer das traditionelle Dubai erleben will, der fährt zum Dubai Creek, einem natürlichen Meeresarm, der 14 Kilometer weit in die Stadt hineinfließt. Er bildet das Zentrum des historischen Dubais mit Altstadt-Vierteln zu beiden Seiten.

Das Viertel Deira lädt vor allem mit seinen arabischen Märkten ein, den Souks. Der Gewürz-Souk betört mit seinen intensiven Düften und Farben. Da riecht es nach Nelken und Anis, nach Rosenwasser, Weihrauch und verschiedenen Kräutern. Pistazien, Mandeln und Datteln stehen in großen Plastiksäcken oder Körben zum Verkauf bereit. Ganz in der Nähe findet sich auch der Gold Souk mit seiner glänzenden, kostbaren Ware. Abgerundet wird der Ausflug ins alte Dubai durch eine Bootsfahrt auf dem Creek mit einer Dhau, einem traditionellen Holzschiff, die in Dubai nicht nur als umgebaute Restaurantschiffe für Touristen, sondern auch nach wie vor als herkömmliche Lastschiffe für den Transport von Waren im Einsatz sind.

Die Aida Stella liegt zwei Tage lang im Hafen von Dubai, so haben die Gäste Zeit für verschiedene Besichtigungen, vielleicht auch für eine Tour mit dem Jeep in die Wüste oder für einen Besuch an Dubais Strand, an dem hellgrüne Wellen auf den feinen Sand schlagen. Als das Kreuzfahrtschiff morgens gegen 11 Uhr ablegt, bietet sich noch einmal die Gelegenheit für einen Blick auf die Skyline der Stadt, die vom Hafen aus zu sehen ist. Sie liegt im Dunst. Doch der Burj Khalifa ist gut zu erkennen, wie er weit über alles hinausragt.