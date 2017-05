Das neue Riesenschiff ist zwar in der Meyer Werft in Papenburg entstanden, doch deutsche Urlauber werden es wohl nie von innen zu sehen bekommen. Die «Norwegian Joy» fährt direkt nach China. Im Juni gehen die ersten Passagiere an Bord - ausschließlich Chinesen.

Gebaut in Papenburg, Einsatz in China: Die «Norwegian Joy» fährt ab Sommer fast ausschließlich mit Chinesen an Bord. Foto: Norwegian Cruise Line/dpa-tmn

Nur eine Sache scheinen Chinesen noch lieber zu mögen als Spielen: Shoppen. Hier bestätigt sich ein zweites Klischee. 141 Marken haben an Bord Verkaufsflächen, 50 davon aus dem absoluten Luxusbereich.

Norwegian Cruise Line ist bei weitem nicht die einzige Reederei, die derzeit auf dem chinesischen Markt kräftig Gas gibt. MSC zum Beispiel ist seit 2016 ganzjährig mit der «MSC Lirica» in China unterwegs. Im kommenden Jahr folgt die «MSC Splendida». Costa hat gleich fünf Schiffe ausschließlich für den chinesischen Markt im Einsatz.

Während bei Norwegian Cruise Line, MSC und Costa die Fahrten exklusiv in China angeboten werden und zum Beispiel aus Deutschland in der Regel nicht buchbar sind, beschreitet Royal Caribbean einen etwas anderen Weg. Vier Schiffe der Reederei fahren derzeit in China - die «Ovation of the Seas» wurde speziell dafür gebaut, die «Quantum of the Seas» umgebaut -, doch alle Reisen sind auch für andere Nationalitäten buchbar.