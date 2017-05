Kreta (dpa/tmn) - Hellas weckt Sehnsüchte deutscher Urlauber. In diesem Sommer gilt das umso mehr. Griechenland sei das Topziel der Saison, sagen die Reiseveranstalter. Die griechischen Inseln bieten Sommerurlaub für fast jeden Geschmack. Und sie sind ganz verschieden.

Griechenland-Einsteigern fällt die Wahl nicht leicht. Mehr als 3000 Inseln und Mini-Inselchen hat Griechenland, sie machen fast ein Fünftel der Landesfläche aus. Die Massenziele sind Kreta, Rhodos, Kos und Korfu.

«Die internationalen Veranstalter haben dort die meisten Hotels und Beteiligungen», erklärt Reiseführerautor Klaus Bötig. Auch die meisten Flüge gehen dorthin. «Die Reisebüros pressen die Urlauber auf diese Inseln», sagt der Griechenland-Experte. Das ist nicht so negativ gemeint, wie es klingt. Darüber hinaus locken die Inseln der zweiten Reihe. Was Urlaubern wo geboten wird:

KRETA: Alleskönner für Einsteiger

Die größte Insel Griechenlands ist ein gutes Allround-Ziel. Sie bietet schöne Strände, jede Menge Kultur wie den Palast von Knossos und hübsche Hafenstädte wie Chania und Rethymnon. Im Hinterland mit seinen Bergdörfern laufen noch Schafe und Ziegen über die Straße, und urtümliche Kafenios - traditionelle griechische Kaffeehäuser - laden ein zur Rast. «Kreta ist für alles gut und unheimlich interessant», fasst Bötig zusammen.

Während der Norden sehr touristisch ist, bietet die Südküste auch noch einsamere Flecken. Wer die Vielfalt der Insel erkunden will, nimmt sich am besten einen Mietwagen.

RHODOS: Badeziel mit Sonnengarantie

Rhodos ist die touristische Nummer zwei, entsprechend groß ist auch hier das Hotelangebot in der beliebten Vier-Sterne-Kategorie. Das Urlaubszentrum an der Ostküste ist Faliraki. Die Insel ist extrem sonnig, in den Sommermonaten regnet es praktisch kaum. Urlauber müssen sich also keine Sorgen um ihre Bräune machen.

Nur am Strand zu liegen, wäre gleichwohl verschenkte Zeit. So lockt Rhodos-Stadt als Unesco-Weltkulturerbe, Kulturtouristen zieht es außerdem nach Monolithos, Kameiros oder zur Akropolis von Lindos. «Auf Rhodos findet man viele authentische Orte, die vom Massentourismus unberührt sind», sagt Klaus Bötig.

KOS: Comeback nach der Flüchtlingskrise

Kos in der östlichen Ägäis wurde erst in den 80er Jahren zu einem Touristenziel und ist mit Abstand die kleinste der vier Hauptinseln für Urlauber in Griechenland. «Kos ist quasi der Newcomer», erklärt Bötig. Tolle Strände, viele Hotels: Gerade Familien fühlen sich dort wohl. «Kreta ist wild, Kos ist friedlich», sagt der Kenner.