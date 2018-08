Berlin (dpa/tmn) - Die Zahl der Kreuzfahrtschiffe weltweit wächst und wächst. Im Jahr 2019 nimmt der Neubauboom noch weiter Fahrt auf. 21 neue Schiffe soll es geben. Eine Übersicht:

- «Costa Smeralda» und «Costa Venezia» (Costa Crociere): Costa schickt gleich zwei neue Kreuzfahrtschiffe an den Start. Den Anfang macht die «Costa Venezia» im März. Dabei handelt es sich um ein Schiff für den asiatischen Markt. Die Überführungsfahrt von Venedig nach Tokio ist aber auch für europäische Gäste buchbar. Die «Costa Smeralda» wird das neue Flaggschiff der Reederei in Europa. Das LNG-betriebene Schiff mit mehr als 2600 Kabinen startet am 20. Oktober 2019 zu einer ersten Kreuzfahrt von Hamburg nach Savona.

- «Norwegian Encore» (Norwegian Cruise Line): Im November 2019 wird das Schwesterschiff der «Norwegian Bliss» fertiggestellt. Sie wird nahezu baugleich sein - und damit wahrscheinlich auch eine spektakuläre Kartbahn bekommen. In der Premierensaison stehen siebentägige Reisen ab Miami in die östliche Karibik auf dem Programm.

- «Mein Schiff 2» (Tui Cruises): Am 9. Februar tauft Tui Cruises seinen nächsten Neubau in Lissabon. Die Taufreise der baugleichen Schwester zur «Mein Schiff 1» startet bereits am 3. Februar in Bremerhaven. Nach ersten Fahrten auf den Kanaren geht es dann für den Sommer ins westliche Mittelmeer. Die neue «Mein Schiff 2» bietet Platz für 2894 Passagiere. Die derzeitige, alte «Mein Schiff 2» wird in «Mein Schiff Herz» umbenannt und bleibt vorerst in der Flotte.

- «Roald Amundsen» (Hurtigruten): Eigentlich sollte der Neubau schon 2018 in Dienst gestellt werden. Doch beim Bau gab es Verzögerungen. So wird jetzt mit einem Start 2019 gerechnet. Die «Roald Amundsen» ist das weltweit erste Expeditionsschiff mit Hybrid-Technologie. Für die Passagiere gibt es an Bord unter anderem drei Restaurants, einen Fitness- und Wellnessbereich sowie eine Bar auf dem Oberdeck mit Whirl- und Infinity-Pool. Alle 265 Kabinen liegen außen.

- «World Explorer» (Nicko Cruises): Bislang ist Nicko Cruises vor allem Flusskreuzfahrt-Urlaubern ein Begriff. Nun steigt das Unternehmen in den Hochseekreuzfahrtmarkt ein - mit einem Schiff, das maximal 200 Passagiere fasst und sich im Luxussegment positioniert. Zunächst sind fünf Fahrtgebiete geplant: Nordland, Baltikum, Mittelmeer, Westeuropa sowie zwei Transatlantik-Routen. Gebaut wird die «World Explorer» von der portugiesischen West-Sea-Werft. Auf Reisen gehen soll sie im Sommer 2019. Dank Hybrid-Antrieb kann sie teils elektrisch fahren.