Maurach (dpa/tmn) – Mad Mikes Plan klingt simpel. «Wenn ich dir das Kommando gebe, rennst du los, so schnell du kannst!» Das Problem ist, wo ich rennen soll: eine steile, fürchterlich zerfurchte Wiese hinab.

Seit einer halben Stunde stapfen wir über die Hänge unterhalb der Haidachstellwand, um einen Startplatz zu finden. Der Nordwind pfeift, Hochnebel hängt schwer über uns. Miese Bedingungen. Und jetzt muss alles plötzlich ganz schnell gehen. Angurten, letzte Instruktionen. «Los, jetzt», schreit mir Mike Küng ins Ohr. «Vorwärts, lauf, lauf, lauf!» Ich sprinte ein paar Schritte, dann reißt mich der Schirm zurück, mehr als ein paar halbherzige Hüpfer bekomme ich nicht hin. Wir schießen dicht über Latschenkiefern hinweg, ich ziehe die Knie ein – und dann fliegen wir doch noch.

«Hike and fly» heißt das Programm des Extremsportlers Mad Mike Küng, das für gewöhnliche Touristen gedacht ist. Küng, 48, ist klein und drahtig. Unter Paraglidern ist Küng eine Berühmtheit. Er lernte den Sport vor 27 Jahren, wurde drei Mal Weltmeister im Akrobatikfliegen.

Als er 2004 mit seinem Gleitschirm aus 10 000 Metern Höhe von einem Ballon sprang, war das eine Sensation. «Heute würde es keinen mehr interessieren», sagt Küng. «Es müssten schon 20 000 Meter sein. Die Weltrekorde sind nur noch mit sehr viel Geld schlagbar.»

Deshalb ist aus dem Extremsportler ein Lehrer geworden. «Wir wollen unser Können jetzt weitergeben», sagt Küng. In Kursen vermittelt er, wie man den Gleitschirm auch unter widrigen Bedingungen beherrscht. Die Idee «Hike and Fly» ist nicht neu: Die Kombination aus Wandern und Gleitschirmfliegen gibt es schon in Mayerhofen und Schladming, in den Dolomiten oder im schweizerischen Walenstadt.

«Aber wir wollten deutlich über das hinausgehen, was bisher angeboten wird», sagt Andreas Nothdurfter. «Eigentlich müsste es bei uns Climb and Fly heißen.» Also klettern und fliegen. Nothdurfter, 38, ist seit zehn Jahren Bergführer und Küngs Kompagnon in dem Projekt.

Nothdurfters Job ist es, die Gäste auf den Berg zu bringen. Sind sie fit und erfahren genug, steigt er mit ihnen über Klettersteige auf Gipfel wie Spieljoch, Guffert oder Hochiss. An diesem Tag ist die Haidachstellwand unser Ziel - 150 Höhenmeter Via Ferrata.