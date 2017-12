Die Negev ist keineswegs eine leere, unwirtliche Region. Dort gibt es viel zu entdecken, und es wächst sogar Wein.

Abermillionen Zugvögel haben auf ihrer jährlichen Hin- und Rückreise vom kalten Norden Europas und Asiens ins warme Südafrika Eilat am Roten Meer auf dem Flugplan. Israels südlichster Punkt ist sozusagen ihre Tankstelle vor oder nach der Sahara: Sie finden Wasser und Nahrung in warmem Klima, futtern sich wieder Muskelkraft an und müssen auf ihrer langen Reise nicht über unwirtliche Ozeane fliegen.

Längst haben auch die Menschen im besagten Norden den besonderen Reiz von Israels Südhälfte entdeckt: Sommer das ganze Jahr über. Wenn bei uns Winter herrscht, sinkt das Thermometer am und im Roten Meer niemals unter die 20-Grad-Marke. Das Klima ist angenehm trocken, Regen fällt im ganzen Jahr in maximal sechs Nächten. Und vor allem: Die Israelis beobachten natürlich genau, dass typische warme Winter-Destinationen wie Ägypten, Nordafrika und die Türkei derzeit an Zuspruch verlieren.

Deshalb helfen die Israelis nach. Das Touristikministerium zahlt den Fluggesellschaften für jeden Passagier, den sie in die Südhälfte des Landes bringen, 45 Euro Zuschuss. Die Stadt Eilat, 50 000 Einwohner groß, 50 Hotels mit insgesamt 12 000 Zimmern, legt weitere 15 Euro drauf – und der Einkauf in Eilat ist frei von Steuern. Im Frühsommer 2018 soll der nagelneue Flughafen Ramon International in Betrieb gehen. Von dort ist man nach 20 Kilometern Transfer mitten in der City.

Shahar Shilo ist Tourismus-Direktor für die Negev Highlands, die in unserer deutschen Sprache mit Wüste übersetzt werden. Der Sprachwissenschaftler macht deutlich: „In Europa bedeutet Wüste so viel wie unbewohnbares Land. Sozusagen die Hölle.“ Im arabisch-babylonisch-persischen Sprachraum hingegen ist das eine Gegend, „wo du deine Herde zum Grasen hinbringst.“ Deshalb trägt sein Tourismus-Konzept die Überschrift „Die freundliche Wüste.“

Langer Sandstrand und neugierige Delfine

Das touristische Angebot für die gebirgige, karge Südhälfte Israels ist in der Tat vielseitig. Eilat hat – in Sichtweite zum jordanischen Akaba – zehn Kilometer Sandstrand, an dem es familiär zugeht. Und an dem es viel zu sehen gibt: ein Unterwasser-Observatorium, einen Meerespark mit Aqua-Zoo-Tieren wie Haien, Rochen, Riesen-Schildkröten und qietschbunten Fisch-Exoten. In einem eigens abgetrennten Strand-Abschnitt kann man mit Schnorchel oder Tauchgerät hautnahen Kontakt mit neugierigen Delfinen aufnehmen. Die leben nicht in Gefangenschaft, sondern frei im Roten Meer. Aber sie kommen immer wieder dahin zurück, wo sie als Babys geboren werden und ihre Betreuer und Futter-Beschaffer persönlich kennen.