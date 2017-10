Harry Nez nimmt für die gut dreistündige Tour im Geländewagen auf teils versteckten Wegen 90 Dollar. Nicht ganz günstig, aber dennoch ein unvergleichliches Erlebnis. An einer Stelle bittet der Navajo darum, sich neben ihn auf eine Steinplatte zu legen. Blick nach oben in Richtung Felsgewölbe, das aussieht wie ein Adlerkopf. Durch ein kleines Loch strahlt es himmelblau - das Auge des Adlers.

Die Fahrzeuge der Touristen wirbeln an diesem Morgen in Monument Valley mächtig Staub auf. Auf der gekennzeichneten Hauptstrecke dürfen sie ohne Führer zwischen Felswänden und -zacken durch die Halbwüste kurven. Der Parkeintritt mit einem Auto und bis zu vier Personen kostet 20 US-Dollar. Das beliebteste Fotomotiv: West Mitten Butte, East Mitten Butte und Merrick Butte. Im 90-Grad-Winkel erheben sich die drei Tafelberge spektakulär aus dem Sand.

Hinweisschilder am Straßenrand informieren Touristen auf Rundreise darüber, dass sie sich in einem Reservat befinden. Gut 300 Indian Reservations gibt es zwischen Kalifornien und Florida. Sie sind natürlich nicht umzäunt. Alle Native Americans, Nachfahren der Ureinwohner, haben einen US-Pass. Sie sprechen selbstverständlich Englisch und können leben, wo sie wollen. Längst nicht alle der knapp 350 000 Navajo , die sich Diné nennen, leben im Reservat, erklärt Harry Nez.

Harry Nez trägt einen Cowboyhut auf seinem vollen grauen Haar und blickt in die aufgehende Sonne: «Ich genieße dieses Wunder fast jeden Morgen.» Der Tourguide zeigt zwei Schweizern nicht ohne Stolz die Fotos diverser Klapperschlangen auf seinem Handy. Dann dreht er sich mit ausgestrecktem linken Arm langsam um die eigene Achse und sagt: «Das alles gehört meinem Volk.» Er meint nicht nur Monument Valley , sondern die gesamte Navajo Nation Reservation. Das Indianerreservat ist ungefähr so groß wie Bayern.

Monument Valley (dpa/tmn) - Die ersten Sonnenstrahlen verwandeln aufragende Schatten in rot glühende Sandsteinfelsen, die wie Nadeln in den Himmel ragen. Der Tag erwacht im Monument Valley Navajo Tribal Park, der sich von Arizona bis Utah erstreckt.

Zwei Kilometer weiter grasen Schafe vor einer steilen Felswand. Zwischen Büschen stehen ein paar flache, schlichte Häuser aus Holz und Stein. Ein paar hundert Indianer leben in Monument Valley. In einem sogenannten Hogan empfängt eine Navajo-Frau in einem langen roten Kleid mit ihrem 18 Monate alten Sohn Lonni im Schoß die Gäste. Der Kuppelbau ist fensterlos, errichtet aus Baumstämmen und Lehm, mit Sandboden, Eingang in Richtung Sonnenaufgang. Die wenigsten der Navajo leben noch in solchen traditionellen Häusern.

Eula, Ende 20, sitzt zwischen Gemälden, Fotos, Wandteppichen, Pfeilspitzen und Schmuckstücken, die auch zu kaufen sind. «Der Tourismus hilft uns. Etliche Besucher sind einfühlsam, wissen, was unseren Vorfahren angetan wurde», sagt die junge Frau.

Monument Valley ist ein Höhepunkt auf einer Reise durch den Westen der USA. Knapp 650 Kilometer sind es von hier nach Las Vegas, in die Glitzermetropole in Nevada, wo die Reise begann. Das war vor 13 Tagen. Der Besuch bei sechs Indianervölkern steht im Programm.

Wer von Las Vegas aus aufbricht, für den wird es schon nach knapp einer Stunde aufregend: Die Straße schlängelt sich an Colorado River und Black Canyon entlang und überquert den Hoover Dam. Unten glitzert der große Stausee in der Sonne. Weiter durch Arizona, auf dem Highway durch die Steppe bis zur legendären Route 66. Das Städtchen Kingman lässt die alten Hippie-, Biker- und Truckerzeiten mit Boutiquen, Souvenirshops und Cafés aufleben. Überall prangt die «66».

Doch wegen neuer Autobahnen ist die alte Route vielerorts verwaist. Auch Peach Springs hatte schon lebhaftere Zeiten. Es ist der Hauptort des kleinen Stammes der Hualapai. Knapp 2000 Ureinwohner leben zwischen Grasland, Wäldern und Grand Canyon. «Wir zahlen keine Pacht oder Miete auf unserem Land», sagt Lyndee Hornell. Sie arbeitet im touristenfreundlichen Kulturdepartment des Stammes.

Die nahe, aber längst geschlossene Tankstelle erinnert an glorreiche Route-66-Zeiten. Vor dem Walapai Market trinken junge Leute Cola und Kaffee. Alkohol wird in den meisten Reservaten nicht verkauft, auch nicht in der nahen «Hualapai Lodge». Die gehört ebenso dem Stamm wie der Grand Canyon Skywalk, eine große Touristenattraktion mit gläserner Plattform und spektakulärem Blick in den Abgrund.