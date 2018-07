Berlin (dpa) - Dass der Sicherheitscheck am Flughafen oft viel Zeit in Anspruch nimmt, ist bekannt. Dabei nötigen deutsche Airports ihren Flugreisenden im internationalen Vergleich besonders viel Geduld ab, wie der Luftverkehrsverband BDL herausgefunden hat.

Wenn dann auch noch die Sommerferien hinzu kommen, kann es schon mal richtig eng werden. Die Lage an wichtigen Airports:

Frankfurt am Main:

In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben die Ferien bereits begonnen. Entsprechend hoch ist das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen. Das Personal am wichtigsten Drehkreuz Deutschlands wurde zum Ferienauftakt aufgestockt. Verwaltungsangestellte und Pensionäre wurden in Terminals geschickt, wie ein Sprecher berichtete. Von der Bundespolizei Frankfurt, die die Luftsicherheitskontrollen abwickelt, seien zudem auch ausreichend Kontrollstunden bestellt worden.

Passagieren wurde geraten, bereits drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu erscheinen und möglichst wenig Handgepäck mitzunehmen. Außerdem solle man sich möglichst schon im Voraus mit den Sicherheitsvorschriften vertraut machen.

Bremen/Hannover:

Für Schüler aus Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ging es Ende Juni in den Urlaub. Für Flugreisende dürften sich vor allem die nächstgelegenen Flughäfen Bremen und Hannover anbieten. Wenngleich die Airports auch nicht zu den allerwichtigsten Drehkreuzen in Deutschland zählen - im Sommer ist auch dort mit einem erhöhten Passagieraufkommen zu rechnen.

Entsprechend rät der Flughafen Bremen zur rechtzeitigen Anreise. In Hannover stockt die Bundespolizei Personal auf. «Es geht uns darum, die Sicherheit aufrechtzuerhalten, sowie auch die Wartezeiten für die Passagiere in einem vertretbaren Maße zu belassen», sagte Sprecherin Angelika Kubik. Auch sie empfiehlt, am Flughafen wenigstens zwei Stunden Zeit einzuplanen.

Berlin:

In Berlin und Brandenburg ist ab Anfang Juli schulfrei. An den Flughäfen Tegel und Schönefeld gehen die Betreiber davon aus, dass sich an den verkehrsreichsten Tagen bis zu eineinhalb Mal so viele Passagiere an den Gates tummeln wie sonst. Auch wenn die Wartezeiten variieren, lautet die Empfehlung erneut: Mindestens zwei Stunden vor Abflug vor Ort sein.

Sowohl von den Flughafenbetreibern als auch den Prozesspartnern wird zu Ferienbeginn mehr Personal eingesetzt. Zudem werden Wartungs- und Reparaturmaßnahmen, die den Flugbetrieb beeinflussen könnten, besonders während der Sommermonate in der Regel nachts oder in betriebsarmen Zeiten durchgeführt. Außerdem wird es in Tegel ab August eine zusätzliche Sicherheitskontrolllinie geben.

Hamburg: