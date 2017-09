Gewinnspiel Zwei Personen können eine Woche lang Bad Windsheim zwischen Frankenwald und Steigerwald entdecken.

Eine Reise ans Meer kann auch weg von der Küste ins Binnenland führen. Mitten in Franken nämlich liegt das „Fränkische Tote Meer“. Während des ganzen Jahres lockt es mit Strandfeeling. Rund um den See laden Strandkörbe zum Verweilen ein. Der ganzjährig beheizte Salzsee misst 750 Quadratmeter, ist 30 Grad warm und hat eine ähnliche Solekonzentration wie das Tote Meer. In Bad Windsheim jedoch verdunstet das Salz nicht. Die Sole wird aus einer Tiefe von rund 200 Metern gefördert, in der sie in Form eines rund zwölf Meter dicken Salzstockes ruht. Bei Erkrankungen der Atemwege sowie bei Haut- und Gelenkproblemen wirkt die hochprozentige, mit Mineralien angereicherte Sole heilend und gesundheitsfördernd.

Vor rund 120 Jahren wurde die erste Heilquelle entdeckt, deren Wasser Kochsalz, Bittersalz und Glaubersalz enthält – seit mehr als 50 Jahren darf Bad vor dem Ortsnamen stehen. Heute bietet die moderne Franken-Therme mit ihren zahlreichen Ruhe-Oasen Wellnessanwendungen wie Hot-Stone-Massagen oder Klangmeditation in der Sauna. Für Nachtschwärmer gibt es in der „Mitternachts-Sauna“ einmal im Monat entspannte Saunaerlebnisse bis 1 Uhr morgens. Zahlreiche Thermalbecken mit unterschiedlichen Temperaturen laden zum Erholen ein.

Freilandmuseum mit mehr als 100 Häusern

Doch nicht nur der Salzsee lockt in den charmanten Ort zwischen Frankenwald und Steigerwald. Im Fränkischen Freilandmuseum präsentieren mehr als 100 Häuser eine einzigartige Reise durch sieben Jahrhunderte fränkischer Geschichte. Häuser, die anderswo abgebaut wurden, erstrahlen dort in neuem Glanz. In einigen Gebäuden werden Geschichten erzählt, die den früheren Bewohnern in ihren vier Wänden widerfahren sind. Erzählt wird etwa vom Walkmüller, der auf Geldsäcken statt auf Strohsäcken schlief, oder von der Frau, die 40 Jahre lang vergeblich auf ihren Bruder wartete und für ihn alles unverändert stehen ließ.

Ganzjährig nehmen Events für große und kleine Besucher Bezug auf das Leben von damals: vom 30. September bis 3. Oktober finden die Mittelaltertage statt. Rund 70 Darsteller erwecken die in diese Epoche gehörenden Häuser mit Schneiderei und Schuhmacherei, Schreibstube oder mittelalterlicher Medizin zum Leben.

Die Rolandstatue in Bad Windsheim ist acht Meter hoch

Direkt ans Freilandmuseum schließt sich die historische Altstadt von Bad Windsheim an. Schmucke Fachwerkhäuser, zahlreiche Kirchen und ein stattlich anzuschauendes Rathaus als Erbe der einst freien Reichsstadt machen den Spaziergang zu einem kleinen Erlebnis. Sehenswert sind die acht Meter hohe Rolandstatue oder das archäologische Fenster. Auch ohne Führung kann man dort von oben einen Blick in die Kellergewölbe mit dem Stadtbrunnen und einem Grab aus der Zeit vor der Stadtgründung werfen. Zahlreiche Vitrinen im unterirdischen Museum geben Einblick in die bewegte Gründungsgeschichte der Kurstadt, die seit rund 200 Jahren zu Bayern gehört.

Ein Muss ist der Besuch beim Döbler, so sagen die Bad Windsheimer. Das Brauhaus Döbler ist das letzte von einst 30 Privatbrauereien im Herzen der Stadt. In der Braugaststätte sitzen Einheimische und Urlauber gern zusammen.

Das neue Vital Hotel an der Therme bietet mit direktem Zugang zur Franken-Therme allen Komfort für ein paar erholsame Wellnesstage. Durch einen Bademantelgang gelangen die Gäste vom Hotel aus barrierefrei direkt in die Wasserlandschaft. 87 moderne, behindertengerechte Zimmer sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet: Warme Naturtöne, eine harmonische Einrichtung mit hellem Holz und großen Panoramafenstern, die viel Tageslicht in die Zimmer lassen, schaffen eine behagliche Atmosphäre.

Das Hotel ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Natur und die Umgebung zu Fuß oder mit dem Fahrrad aktiv zu entdecken. Mit dem Arrangement „Bayern-Radtour“ kann man einen ein- oder zweitägigen Radurlaub buchen und danach in der Therme entspannen.