Jeder Urlaubstag auf „Aida Perla“, dem neuen Flaggschiff von Aida Cruises, ist ein Tag im Meer der Möglichkeiten. Gäste haben viele Angebote für eine aktive, entspannende und unterhaltsame Zeit an Bord.

Das Kreuzfahrtkonzept von „Aida Perla“ mit überdachtem Beach Club sowie dem einzigartigen Aktiv- und Erlebnisbereich Four Elements garantiert zudem an 365 Tagen Sommerfeeling. Jeder Gast kann sich den eigenen perfekten Tag gestalten. Gästen, die sich entspannen wollen, bieten die großzügig gestalteten Kabinen exklusive Wohlfühlbereiche. Für den perfekten Erholungstag bieten sich Entspannungs-Oasen wie das Organic Spa und das Patio-Deck an. Restaurants wie das Casa Nova oder French Kiss mit Service am Platz und der abendliche Besuch in einer der stilvollen Bars mit Lounge-Atmosphäre runden einen besinnlichen Tag ab.

Jeden Tag können die Gäste auf Entdeckertour gehen. Bereits ein Spaziergang unter freiem Himmel auf dem Lanaideck oder auf dem Skywalk freischwebend über dem Meer eröffnet atemberaubende Aussichten. Auf der „Aida Plaza“, der schwimmenden Einkaufspassage, garantieren zehn Shops sowie Cafés und Bars unvergessliche Eindrücke.

Wissens- und Staunenswertes erfahren die Gäste tagsüber im Theatrium bei Showproben, Kunstauktionen und in der nautischen Fragestunde. Zur Showtime am Abend tauchen sie an gleicher Stelle in bunte Fantasiewelten ein. Um den Entdeckertag zu später Stunde entspannt Revue passieren zu lassen, bieten sich vielfältige Gelegenheiten in den 14 Bars.

Vom Fitness-Studio bis zur Indoor-Wasserrutsche

Aktivurlauber gehören zu den Frühaufstehern auf Kreuzfahrten. Sie haben zahlreiche Möglichkeiten, um sich sportlich zu betätigen – an Bord und an Land. Ab 8 Uhr treffen sich erste Fitnessfans auf dem Sportdeck (Deck 16). Das große Fitness-Studio ist rund um die Uhr geöffnet. Je nach Destination brechen sie zu Biking-Touren auf, erkunden Tauchreviere oder üben sich im Stand-Up-Paddling. Für Trendsportarten wie Kranking und Power Plate stehen den sportambitionierten Gästen an Bord erfahrene Trainer zur Seite.

Individualität wird auch als generationsübergreifendes gemeinsames Urlaubserlebnis definiert. Um einen perfekten Familientag mit dem Nachwuchs zu gestalten, haben Eltern und Großeltern an Bord zahlreiche Möglichkeiten. Einem ausgiebigen gemeinsamen Frühstück, zum Beispiel im Restaurant Weite Welt, das täglich mit kulinarischen Highlights überrascht, folgen altersgerecht Spaß und Spiel im neuen Mini Club für die Allerjüngsten sowie im Kids Club und im Wave Club für Teenager. Den Erwachsenen bieten sich derweil Zeit und Muße für die Wellness- und Spa-Angebote an Bord.

Familienspaß erwartet Alt und Jung in der neu konzipierten Sport- und Erlebniswelt Four Elements. Dort begeistert die längste Indoor-Wasserrutsche auf den Weltmeeren „Aida Racer“ mit rasanter Action. Das neue Fuego Restaurant neben dem Four Elements bietet alles, was Kindern und Eltern nach einem erlebnisreichen Familientag schmeckt.