Santiago de Chile lockt mit schicken Vororten und Besonderheiten, wie außergewöhnlichen Cafés mit einer langen Tradition.

Irgendwo in der Innenstadt von Santiago de Chile: An einer Häuserwand, über einem großen gläsernen Schaufenster, steht „Café con piernas“. Drinnen eine Kasse und ein langer Tresen. Daneben ein paar einfache Tische. Schnell wird klar, hier bestellt der Gast an der Theke. Und schnell wird klar, das ist kein normales Café. Eine Frau steht an der Kaffeemaschine. Eine andere hinter der Kasse. Beide sind nicht mehr ganz jung. „Hier herrscht Aufgabenteilung, bestellt wird bei mir, ich gebe Ihnen einen Bon, damit gehen Sie zu meiner Kollegin“, erklärt die eine Dame einem älteren Herrn. Nach längerer Beobachtung stellt sich heraus, dass sich die Damen tatsächlich kaum von Platz bewegen.

Ein Café für ganz viel Bein

Soweit alles noch normal. Doch die Kleidung ist für ein Café ungewöhnlich. Vielmehr erinnert sie an das horizontale Gewerbe: Das winzige Oberteil ist tief dekolletiert, der Rock ein breiterer Gürtel, dazu sehr hochhackige Pumps. Guckt man hintern den Tresen, sieht man erstaunlich viel Bein. Das ist Absicht, denn die Damen stehen auf einem Podest. Café con piernas heißt Café mit Beinen. Das Konzept ist tief in der chilenischen Gesellschaft verwurzelt. Es stammt aus den 60er-Jahren und sollte bei der männlichen Bevölkerung für Entspannung sorgen. Wer gestresst ist, geht in ein Café con piernas, bestellt einen Kaffee, wird von einer sexy gekleideten Frau bedient, bekommt ein paar liebe Worte mit auf den Weg und auch schon mal die Wange gestreichelt. Kurz dem Alltag entfliehen und die Sorgen vergessen, das ist Sinn und Zweck dieser chilenischen Tradition.

Am Sonntag beginnt das Leben erst mittags

Ob das das auch heute noch funktioniert, ist schwer zu sagen. Aber vermutlich schon, denn Santiago ist trotz seiner sieben Millionen Einwohner eine entspannte Stadt. Besonders Sonntagvormittag ist die riesige Metropole wie ausgestorben. Vor 14 Uhr bewegt sich kaum ein Mensch auf die Straße, sagte Miguel. Dann nutzt der 37-jährige Amerikaner, der der Liebe wegen vor vielen Jahren nach Santiago kam, die breiten Boulevards zum Fahrradfahren. „Die Chilenen feiern gern, und das besonders am Samstagabend. Schließlich ist Sonntag der einzige Tag, an dem sie ausschlafen können“, erzählt er.

Den Nachmittag verbrächten die meisten auch nicht in der Stadt, sie fahren raus ins Grüne. Wer es sich leisten kann, hat eine Ferienwohnung am Meer. Und das müssen ziemlich viele sein, denn die gesamte Küstenstraße nördlich und südlich von Santiago de Chile ist mit riesigen Appartementhäusern zugebaut. Gefühlt hat jeder Einwohner Chiles ein Domizil am Meer.