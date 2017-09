Ingrina (dpa/tmn) - Die Welle hinter mir kommt fauchend an, mit mächtig Schaum vor dem Mund. Also los, rauf aufs Brett: paddeln, Füße in Position. Platsch! Das hier sieht nicht nach Surfen lernen aus, eher nach Tauchen lernen. Gut, es ist ein Anfängerkurs.

Aber irgendwie hatte ich mir diesen Trip an die Algarve anders vorgestellt: Ich als cooler Surfer, ein Mann und sein Brett, sanft über die Wellen gleitend. Das hier ist eher eine unfreiwillige Slapstick-Einlage. War das am Ende doch keine so gute Idee?

Aber von Anfang an. Ankunft am Amado-Strand am südwestlichen Zipfel Portugals. Hier begrüßt einen die Sonne noch, wenn der Sommer in Deutschland längst vorbei ist. Und Surflehrer Nelson. Die Algarve ist ein Dorado für Surfer, erklärt er. Warum? Perfekte Wellen, dazu 300 Sonnentage im Jahr. Nelson ist ein Bilderbuch-Surfer: braungebrannt, blonde Wuschellocken, durchtrainiert mit Sixpack. Ich dagegen: blass, untrainiert und mit sichtbarem Bauchansatz. Ob wir zusammenpassen?

Hinter dem Surfstand fallen einem die VW-Bullis und Wohnmobile ins Auge, die hier wild campen. Die Männer tragen Hipsterbärte, die Frauen Cowboyboots - so wild und ungezähmt wie die zerklüftete Steilküste fühlen sich auch die Leute hier. Surfen ist eben kein Sport, es ist ein Kult. Wenn man den Surfern hier zusieht, gehen im Kopf gleich die Beach Boys an: Fun, Fun, Fun - genau, darum geht es.

Für Einsteiger geht es aber auch eine Nummer komfortabler, als hier wild zu campen. Im Surfcamp können Urlauber mit Gleichgesinnten übernachten und einen Kurs im Paketpreis buchen, zum Beispiel ein paar Hügel weiter in Ingrina in der Nähe von Sagres.

Eine Lodge mitten im grünen Hinterland, nichts als Natur und Surfer unter sich. Draußen ein Pool zum Entspannen und einige Hängematten zum Abhängen. In einiger Entfernung das Meer, eine Projektionsfläche für die Sehnsüchte aller, die hier das Abenteuer suchen.

Am Abend sitzen alle um den Esstisch und erzählen: von den Wellen des Tages, von den besten Surfspots. Uli kocht Nudeln für alle, das gibt Kraft für den nächsten Tag. Auf den Tischen liegen Magazine, in denen die Helden der Szene auf Riesenwellen surfen.