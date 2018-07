München (dpa) - An heißen Tagen kommen sie hervor: Mit Handtüchern, Badetaschen und Wassergefährten aller Art pilgern Sonnenhungrige in die Strand- und Freibäder. Doch egal ob Meer, See oder Schwimmbad - die Typen, die man dort trifft, sind sich ziemlich ähnlich:

- Der Puristische kommt mit leichtem Gepäck. Handtuch und Badesachen müssen reichen. Die Klamotten liegen in einem Häufchen am Ufer. Sein Schwimmausflug ist oft ausgedehnt - so sehr, dass man fast schon versucht ist, die Kleidungsstücke als Fundsachen abzugeben. Doch dann kehrt er zurück, packt schnell zusammen und ist weg. Definitiv einer der angenehmsten Zeitgenossen im Kampf um Liegeplätze.

- Die Reservierer rücken mit Unmengen Strandmatten und Handtüchern an und decken eine Wiesenfläche von der Größe eines Reihenhausgartens ab. Ihr Revier zirkeln sie ordentlich ab, mit Liegen, Stühlen und fetten Kühltaschen. Aberwitzige Blüten treibt das Reservierertum in so manchen Hotels, wo sich die Urlauber morgens einen Wettlauf um die besten Sonnenliegen liefern.

- Die Schattenmacher: Gerade hatte man noch einen herrlichen Blick aufs Wasser - der See, der Himmel, die Berge, ach... Doch die Freude währt nur so lange, bis eine Familie anrückt, mit Kinderwagen, Picknickkorb, Sandspielzeug, Gummiboot, Wickeltasche. Ein regelrechter Umzug. Kein Problem, wäre da nicht das Prunkstück: die Riesenstrandmuschel. Wer so ein Trumm vor die Nase bekommt, hat Pech gehabt. Statt auf den Strand blickt er auf die knallbunte Zeltplane. Mancherorts sind die Schattenspender deshalb verboten. Ein Bad im mittelfränkischen Neustadt an der Aisch erklärt auf seiner Internet-Seite den Grund dafür: Sonst «würde sich unser schönes Waldbad binnen kürzester Zeit in eine Zeltstadt verwandeln».

- Der Unverfrorene: Eigentlich müsste ich dringend die Zehennägel schneiden. Aber hey, ich nehme die Schere mit ins Schwimmbad. Unbekümmert betreibt dieser Badegast seine Pediküre direkt vor dem Handtuch der Nachbarn. Die Nagelreste lässt er ins Gras fallen. Ist doch alles Natur! Nicht minder krass: Ein Video, auf dem sich eine Frau im Hotel-Schwimmbad die Beine rasiert, während ringsum Kinder planschen. Was die Badefreuden auch ziemlich trüben kann: Fäkalien, also Kot von Tieren und Menschen, erkennbar an der Bakterienbelastung des Wassers. «Wenn diese nachgewiesen werden, können auch Krankheitserreger vorhanden sein», erklärt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.