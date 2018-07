Ronda (dpa/tmn) - Ob auf ein Kraftwerk, eine tiefe Schlucht oder ganz viel Natur: Einige Hotels in Europa bieten einen besonders spektakulären Ausblick.

1. «Parador de Ronda» in Ronda, Spanien

Wer nicht richtig schwindelfrei ist, sollte im andalusischen « Parador de Ronda» die Aussicht unbedingt vor dem Frühstück genießen. Denn der weite Blick in die tiefe Schlucht direkt am Hotel lässt den Magen erzittern. Atemberaubende 120 Meter geht es die Klippen hinab. In der Stadtmitte gelegen, direkt neben der Brücke Puente Nuevo de Ronda, bietet das Hotel großartige Ausblicke auf den Fluss Tajo. Die Stadt Ronda liegt auf einem Berggipfel in der Provinz Malaga. Die Schlucht teilt die Neustadt von der Altstadt.

Tipp: Ronda ist eine Stierkampfmetropole. Interessierte besuchen die Arena Plaza de Toros, zehn Minuten zu Fuß vom Hotel.

Kontakt: «Parador de Ronda», Plaza Espana, s/n, 29400 Ronda, Malaga, Spanien, Tel.: 0034/952/87 75 00, Sterne: 4-Sterne-Hotel, Ausstattung: Gartenanlage, saisonaler Swimmingpool, Preise: ab ca. 120 Euro.

2. «Ritz-Carlton Wolfsburg» in Wolfsburg, Deutschland

Besonders nachts lohnt sich der Ausblick vom « Ritz-Carlton Wolfsburg» auf das Heizkraftwerk von Volkswagen. Dann ist das denkmalgeschützte Kraftwerk beeindruckend illuminiert. Vom Hotel am Mittellandkanal sind es wenige Minuten zu Fuß ins Herz der Autostadt und etwa 15 Minuten in die Volkswagen Arena. Der 40 Meter lange, freischwimmende Außenpool liegt direkt im Hafenbecken des Kraftwerkes und ist ganzjährig beheizt.

Tipp: Die Küche des Restaurants «Aqua» im «Ritz-Carlton Wolfsburg» ist mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Kontakt: The Ritz-Carlton Wolfsburg, Parkstraße 1, 38440 Wolfsburg, Tel.: 05361/60 70 00, Sterne: 5-Sterne-Hotel, Ausstattung: Marmorbäder mit Regendusche, Spa, beheizter Außenpool, Fitnessraum, Preise: ab ca. 280 Euro im DZ.

3. «Il sogno di Giulietta» in Verona, Italien

Etwas für Fans der ganzen großen, schicksalhaften Liebe findet sich in Verona: Das Hotel « Il sogno di Giulietta» liegt im historischen Zentrum der Festspielstadt. Von einigen Zimmern blicken die Gäste direkt auf Julias Balkon. Der berühmte Innenhof, in dem Romeo seine Julia umgarnte, zieht täglich Besucher aus aller Welt an.

Tipp: Nur etwa 650 Meter vom Hotel entfernt liegt die Arena di Verona. Es lohnt sich, eine Aufführung in dem drittgrößten noch erhaltenen antiken Amphitheater der Welt zu besuchen.