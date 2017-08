Elephant Hills ist ein thailändisches Schutzgebiet für die Dickhäuter, ihr Wohlergehen steht dort an erster Stelle.

Khao Sok Nationalpark. Mod Dang geht es gut. Die „Rosa Ameise“ mit den Sommersprossen auf dem Rüssel hat eben gebadet. In einem braunen Tümpel zwar – aber egal. Elefanten lieben Wasser aller Art. Und die Viertonnen-Dame, mit 53 in den besten Jahren, weiß genau: Als nächstes geht’s in die Waschstraße. Da wird die Lehmbrühe mit einem klaren Wasserstrahl von der zweieinhalb Zentimeter dicken Haut gespritzt. Und dann gibt’s Frühstück.

Die Elephant Hills liegen im Dschungel des Khao Sok Nationalparks im Süden von Thailand. Vom Flughafen Phuket geht es knapp drei Stunden über Land. Dann öffnet sich das Tor zum Elephant-Camp mit seinen 35 Luxus-Unterkünften. Ernest Hemingway hätte seine Freude daran gehabt: Zelte so groß wie ein Appartement, mit Doppelbett, Dusche und WC. Ringsum das Zirpen, Kreischen und Heulen der Regenwald-Bewohner. Alle paar Stunden ein kurzer Schauer wie aus Kübeln – Regenzeit. Danach ist in Minutenschnelle alles wieder trocken.

Leckerli von den Besuchern

Draußen, bei den Elefanten im 32 Quadratkilometer großen Reservat, schließt die kleine Touristen-Gruppe „dicke Freundschaft“ mit den größten Tieren auf asiatischem Boden. Das geht – natürlich – über leckeres Essen. Sozusagen als Vorspeise rollen die Besucher zerkleinerte Tamarinde-Datteln zu Elefanten-Frikadellen, wälzen sie in Salz und Reis und wickeln die Leckerli in Bananenbündel. Geballtes Vitamin C, gut für die Verdauung.

Wie Hündchen schleichen sich die Dickhäuter an ihre neuen Freunde an, greifen mit der Rüsselspitze zu und schieben sich elegant die mundgerechten Frikos, Bananen und Bambusbündel aus der Hand der Besucher ins Maul. „Keine Angst, Elefanten haben keine Zähne“, gibt Begleiterin Noon Entwarnung. Dafür hat so ein warmer, weicher Elefanten-Rüssel 100 000 Muskeln – ein Wunderwerk der Präzision.

Ist das nun alles Freude für die zwölf Elefanten, oder eine Qual? Elephant Hill ist international ausgezeichnet für seinen liebevollen Umgang mit Dickhäutern, die es in ihrem früheren Leben nicht so gut gehabt haben. Dort müssen sie keine Ausritte mit Touristen machen. Jeder hat seinen persönlichen Mahout (Betreuer), dem er aufs Wort folgt – und nicht auf Schläge. Jeder Elefant hat zudem seine eigene Schlaf-Box, die Herde (nur Kühe im Alter von 11 bis 74 Jahren) wird von einem Tierarzt betreut. Und wenn nach dem ersten Frühstück die Besucher-Grüppchen wieder fort gefahren sind, suchen sich die Elefanten ihre Haupt-Mahlzeit selbst. 250 Kilo Gras und Grünzeug vertilgen sie am Tag, dazu trinken sie 200 Liter Wasser. Eine Rüssel-Füllung fasst 8,5 Liter.