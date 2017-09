Gleich 16 neue Hochseekreuzfahrtschiffe gehen im kommenden Jahr an den Start. Aida Cruises und Tui Cruises bieten neue Schiffsklassen, Norwegian Cruise Line bringt eine Kart-Bahn an Bord – und ein Expeditionsschiff sogar ein U-Boot.

Allein die Zahl ist schon beachtlich: 16 neue Hochseekreuzfahrtschiffe werden im Jahr 2018 in Dienst gestellt. Und das, was sie an Bord bieten, ist sehr ausgefallen.

„Aida Nova“: Wenn das neueste Schiff von Aida Cruises im Dezember 2018 in Dienst gestellt wird, ist es laut Reederei das weltweit erste, das komplett mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden kann. Auch daneben gibt es einige Neuerungen an Bord. Da ist zum einen die Größe: Während die derzeitigen Aida-Flaggschiffe „Prima“ und „Perla“ 1647 Kabinen an Bord haben, werden es bei der „Aida Nova“ rund 2500 sein. Erstmals gibt es darunter auch Familien- und Einzelkabinen mit Balkon. 17 Restaurants und 23 Bars sind an Bord geplant. Nach der Fertigstellung in der Meyer Werft in Papenburg nimmt die „Aida Nova“ Kurs auf die Kanaren.

„Mein Schiff 1“: Und die Zählung beginnt wieder von vorne. 2018 stellt Tui Cruises die neue „Mein Schiff 1“ in Dienst – zeitgleich verabschiedet sich das gleichnamige alte Schiff aus der Flotte. Im Vergleich zu den bisherigen Neubauten wird es 20 Meter länger und fasst mehr Passagiere (2894). Vor allem der Fitness- und Wellnessbereich wird vergrößert. Die Joggingstrecke ist mit 438 Metern doppelt so lang wie bisher, die Sportarena komplett überdacht, der Fitnessbereich wird erweitert und zieht auf Deck 15 in der Mitte des Schiffs um. Getauft wird die „Mein Schiff 1“ während des Hamburger Hafengeburtstags am 11. Mai.

„Norwegian Bliss“: Wie auf der „Norwegian Joy“ bringt Norwegian Cruise Line auch auf die „Norwegian Bliss“ eine zweistöckige Kart-Bahn. Weiteres Highlight: eine Freiluft-Arena für Laser-Tag-Spiele. Nach der Auslieferung fährt das Schiff mit seinen maximal 4000 Passagieren zunächst in den Gewässern von Alaska und später in der Karibik.

„Celebrity Edge“: Einen fliegenden Teppich und ein neues Kabinenkonzept bringt Celebrity 2018 auf der „Edge“ an den Start. In den Kabinen soll die Grenze zwischen Wohnraum und Veranda aufgelöst werden. Per Knopfdruck lassen sich Trennwände verschieben – so wird die Veranda in die Kabine integriert. An der Seite des Schiffes plant die Reederei einen sogenannten Magic Carpet, also eine Art fliegenden Teppich. Dieser freischwebende Bereich von der Größe eines Tennisplatzes kann über mehrere Decks bewegt werden. Auf Deck 16 wird er zum Beispiel zum Restaurant, auf Deck 14 erweitert er den Poolbereich. Die „Celebrity Edge“ geht vom Dezember 2018 an von Fort Lauderdale in Florida/USA aus auf Reisen.