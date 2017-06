Hadwin weiß, was nach der Veröffentlichung des Films folgen wird. „Dann kommen die Fans“, sagt er, in Scharen werden Nerds und Cineasten wieder durch die Wiesen und Wege streunen und versuchen, die Filmlocations auszumachen und Selfies zu knipsen. Und für einen Panoramablick, ebenso wie es ihn auf der Leinwand zu sehen gibt, biete sich dieser Parkplatz neben der seiner Meinung nach szenischsten Straße von Wales einfach an. Eine bessere Sicht gebe es nicht, zumal direkt daneben das benachbarte Tal von Pen-y-Gwryd liegt.

Dort, an den Hängen des Mount Snowdon, wuselte noch vor 15 Monaten ein Heer von Schauspielern, Statisten und Kameraleuten durch die Gegend. Und kaum fiel die Klappe, rannten alle aufeinander zu und schlugen sich die Köpfe ein. Englands Star-Regisseur Guy Ritchie setzte in der Senke und an anderen Orten im Snowdonia Nationalpark im Nordwesten von Wales sein neuestes Epos in Szene, eine mehr als 100 Millionen Dollar teure Neuverfilmung der Abenteuer von König Artus.

„Dort hinten fand das Gemetzel statt“, sagt John Hadwin und weist mit einem Grinsen auf dem Gesicht auf ein Seitental des Mount Snowdon. Der 57-Jährige steht auf dem Parkplatz des Pen-y-Gwryd-Hotels am Llanberis Pass, und der Blick folgt seinem Arm zu einem sanft geschwungenen Einschnitt in der Gebirgskette. Mit grünen Hängen, ein paar großen Findlingen, dahinter ein See. Der Llyn Llydaw schimmert blau in der Nachmittagssonne, ein Schatten kriecht vom benachbarten Mount Snowdon über die Wiesen. Doch von einem Gemetzel keine Spur. Nicht einmal umgeknickte Grashalme sind in dem mit gelbem Ginster geschmückten Tal zu sehen. Es wirkt eher friedlich. Dennoch ist Hadwin sicher, seinem Gast mit dem Tal von Llyn Llydaw die neueste Attraktion von Wales zu demonstrieren. Auch, wenn sie schon 450 Millionen Jahre alt ist.

Jeder in der walisischsprachigen Gwynedd-Region – drei Viertel der Einwohner beherrschen das lokale gutturale Keltisch, das sich auch auf den Ortsschildern wiederfindet – kennt die Geschichten, der Werbefaktor ist hoch. Und warum auch nicht, schließlich helfen die Dreharbeiten der lokalen Wirtschaft. Als beispielsweise das Filmteam von „Tomb Raider 2“ keine Drehgenehmigung für China erhielt, filmte man Szenen der Motorrad fahrenden Angelina Jolie statt an der Großen Mauer am See Llyn Gwynant. Das mächtige Bauwerk wurde einfach digital in den Film hineinkopiert – während die Schauspielerin vor den riesigen bemoosten Findlingen der Umgebung ein paar wilde Stunts vollführt. Nur zehn Tage war die Crew vor Ort – doch in dieser Zeit wurden insgesamt 50 lokale Zimmerleute und Statisten beschäftigt, um ein walisisches in ein chinesisches Dorf zu verwandeln. Ein Mummenschanz, aber einer, der sich laut John Hadwin lohnt: „Da bleibt immer etwas für uns Einheimische hängen.“

Interessant dabei: Die einzelnen Locations ziehen Touristen aus unterschiedlichen Nationen an. Während Chinesen am liebsten ins kleine Dörfchen Beddgelert pilgern, das 1958 für die Verfilmung „Die Herberge zur sechsten Glückseligkeit“ mit Curd Jürgens und Ingrid Bergmann ein Dorf in China doubelte, zieht es Briten vorzugsweise in den kleinen Ort Portmeirion, eine Ansammlung von nach mediterranem Vorbild bonbonbunt getünchten Häusern an der Küste.

Jährlich kommen 250 000 Touristen zu dem künstlichen Ort

Zwar wollte der Architekt Clough Williams-Ellis zu Beginn der 1920er-Jahre lediglich einen künstlichen Ort schaffen, der die Inspiration ebenso beflügelt wie das italienische Vorbild Portofino ihn. Aber nachdem in den 60ern die Agentenserie „The Prisoner“ gedreht wurde, ein Straßenfeger im Vereinigten Königreich, zieht es dort jährlich rund 250 000 Touristen hin.

Sie wandern durch den gepflegten 70 Hektar großen Forst von Portmeirion, bestaunen die Bogengänge und Statuen, stolpern über das Kopfsteinpflaster und genießen die Tatsache, am Set ihrer Lieblingsserie zu sein. Zuweilen zum Unmut der wenigen Urlauber, die sich in den Häusern für ein paar Tage einmieten. So wie Mark Hartford aus Birmingham. Der Hobby-Künstler steht auf dem Söller seiner Pension, und versucht, die unwirkliche Pastellszenerie des Ortes auf die Leinwand seiner Staffelei zu bringen. „Aber ganz im Ernst“, sagt er, „wenn dauernd irgendein Tourist durchs Bild latscht, ist man einfach nur genervt.“