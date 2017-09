Unterwegs im ostschwedischen Småland: auf Elch-Safari bei August, Hilma und Julius.

Wie es für Bengt Delmeby sein wird, „Tschüss“ und „ha de så bra – mach´s gut“ zu seinem knapp 500 Kilo schweren August zu sagen, der nach Jönköpping umziehen wird? Der Mann in Karohemd und Jeans schweigt und schaut irritiert – aber der Augenausdruck scheint sagen zu wollen, dass es wahrscheinlich nicht ganz einfach würde. Und dann kommen doch ganz andere Worte über die Lippen: dass Elche ja keine Haustiere seien. Dass sie auf den 16 Hektar Wald- und Moorlandschaft hinter Bengts blutrotem Schuppen herumlaufen und die meiste Zeit doch nur bis zur Hüfte im Morast stehen und genau das toll finden. Und dass er Katzen habe, richtige Haustiere also, die meistens im hellgelb getünchten Wohnhaus auf der verglasten Veranda in den Kissen sitzen und mit ihm leben. Das wäre was anderes. Wenn da irgendwer käme und die tauschen wollte, da wäre er dagegen.

Regelmäßig tauchen Leute bei Bengt Delmeby in Småland auf, die Elche mit ihm tauschen wollen. Sie kommen nicht aufs Geratewohl. Sie kennen sich untereinander, haben dasselbe Hobby oder denselben Beruf – und arrangieren das Wechselspiel professionell. Und manchmal mit ein wenig Traurigkeit. Trotzdem geht es nicht anders. Für morgen hat sich ein Paar aus Jönköpping weiter im Norden angekündigt, das mit ihm Elche tauschen will.

Elchbulle August scheint für Besucher zu posieren

Für den Bauern im Ruhestand ist das normal. Weil es nicht erlaubt ist, Zuwachs für die eigene Elche-Sammlung direkt aus der Wildnis heraus zu fangen. Wer in Schweden einen privaten Elchpark betreibt und frisches Blut dafür braucht, Abwechslung sucht oder ab und zu bei der Wanderung durchs Gelände mal in andere Gesichter schauen will, ist deshalb darauf angewiesen, mit einem anderen Elchparkbetreiber zu tauschen – und dafür fährt er von Zeit zu Zeit bei Kollegen mit dem Pferdeanhänger vor.

Diesmal geht es um Elchbulle August. Dabei ist er erst vor einem Dreivierteljahr wieder Vater geworden – und enorm fotogen. Ein Bilderbuch-Elch mit weit ausladenden Schaufeln des Geweihs. Genau so einer, wegen dessen Touristen vor allem in der Sommersaison zwischen Anfang Juni und Ende August in den Elchpark von Bengt Delmeby kommen. Sie wollen Schwedens Nationaltiere aus der Nähe sehen, Fotos schießen, so etwas wie eine kleine Safari machen, die anders als in freier Wildbahn mit Erfolgsgarantie verbunden ist. Denn einerseits sind die Elche in solchen Parks nicht mehr ganz so schreckhaft und zur Flucht entschlossen wie in freier Wildbahn, wenn sich ein Mensch nähert. Andererseits sind die großen Grundstücke dieser Parks eingezäunt: damit keines der Tiere abhauen kann.